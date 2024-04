Si tu tele se ha quedado K.O. con el apagón TDT, esta es la tercera opción para revivirla y está de oferta por tiempo limitado

Si tu caja tonta se ha quedado completamente tonta tras el apagón del TDT, ya sabrás que tienes tres opciones: cambiar de tele, comprar un sintonizador TDT HD, o añadirle un streamer de contenidos con el que no tendrás exactamente lo mismo, pero podrás alargar un poco más su vida y la convertirás casi en una smart TV. Si quieres optar por esta última opción, te alegrará saber que Amazon tiene de nuevo el dispositivo ideal para ello: su Fire TV Stick vuelve a estar de oferta, por 30,99 euros con envío incluido.

Comprar el Fire TV Stick al mejor precio

Este dispositivo de Amazon tiene un precio habitual de 44,99 euros, pero ahora que lo encontramos por 30,99 euros nos lo estaremos llevando por 15 euros menos. El envío es gratuito y además, lo tendremos en casa mañana mismo si somos usuarios Prime o aprovechamos la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Aunque Amazon también tiene en oferta el Fire TV Stick 4K (por 39,99 euros) y el 4K Max, (por 39,99 euros), en este caso te recomendamos el Fire TV Stick a secas, por el uso para el que te lo proponemos. Si tienes una tele más antigua, que se ha quedado dentro del apagón del TDT, posiblemente no sea 4K, así que gastar ese dinero extra no te va a servir para nada: no vas a poder disfrutar de la resolución máxima que ofrecen los modelos superiores.

Dicho esto, si bien con un Fire TV no vas a tener un sintonizador como tal, sí que vas a tener acceso a servicios de streaming como Prime Video de la propia Amazon, pero también a Netflix, HBO Max, Disney+, Youtube, Twitch y otros.

No sólo eso; también podrás instalar apps, ya que el sistema operativo Fire TV de Amazon está basado en Android y con él se puede tener acceso a la mayoria de apps disponibles para éste. Esto significa que podremos instalar apps como Pluto TV, Tivify y similares, con las que sí se puede tener acceso a canales de tv en streaming, así como instalar los servicios de canales de televisión como TVE o Antena 3.

En cuestiones técnicas, este Fire TV nos ofrece resolución Full HD 1080p, así como compatibilidad con HDR, HDR10, HDR10+ y HLG o Dolby Atmos en lo que a audio se refiere.

Cuenta con conectividad 5G y llava 1 GB de RAM, con 8 GB de almacenamiento que nos darán para la mayoría de apps que queramos instalar en él.

Por último, decir que además de ser compatible con Alexa, cuenta con mando a distancia con control por voz, y que éste también nos permite controlar nuestra tele con el mismo mando.

