Triplete de descuentos adicionales en la tienda oficial de Samsung con la Galaxy Tab S11 mucho más rebajada

Samsung ha dado inicio a una nueva campaña de ofertas con la que deja algunos de sus dispositivos a un precio mucho más bajo. Lo interesante es que algunos tienen hasta triple descuento, como es el caso de la Samsung Tab S11 que ahora mismo se puede comprar por 674,10 euros aprovechando estas está de oferta con un descuento directo más un triplete adicional:

Descuento directo de 100 euros.

75 euros de descuento pagando con Bizum o Samsung Pay.

75 euros de descuento con el programa Entrega y Estrena.

10% de descuento aplicando el código APP10.

Evidentemente, si no quieres entregar un dispositivo antiguo el precio sube, pero el resto de descuentos puedes aprovecharlos igualmente.

Una tablet grande, potente y más barata

Con todo ello, la Samsung Galaxy Tab S11 es una tablet bastante potente, por lo que es ideal si buscamos tener una buena experiencia a la hora de ver contenido multimedia, para actividades de estudio, para realizar tareas de trabajo e incluso para jugar a prácticamente cualquier juego.

Monta una pantalla AMOLED de 11 pulgadas con resolución 2K, tasa de refresco de hasta 120 Hz y tiene un brillo pico de 1.600 nits. A nivel interno viene equipado con el procesador MediaTek Dimensity 9400+ junto con la configuración más básica que ofrece la marca, que es de 128 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM.

Por otro lado, la tablet viene con una batería de 8.400 mAh, incorpora una cámara frontal de 12 MP y una cámara trasera de 13 MP, su sistema de sonido destaca por sus cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos y viene con un S Pen incluido.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Samsung Galaxy Tab S11 hoy ✅ LO MEJOR Se trata de una tablet muy delgada .

. El sistema multimedia (altavoces y pantalla) es excelente .

. Incluye S Pen. ❌ LO PEOR No se puede acoplar el S Pen .

. Tiene bloatware. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas una tablet potente para trabajar o estudiar y que además cuente con buenas especificaciones para ver contenido multimedia. ⛔ NO LO COMPRES SI... No la vas a utilizar para trabajar, ya que hay modelos más sencillos que tienen precios mucho más bajos.

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Imágenes | Álvaro García M., Samsung

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