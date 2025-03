Trabajar desde casa en época de Fallas de Valencia es complicado. Estos son los auriculares que utilizo para evitar el ruido

Me gustan las Fallas de Valencia, pero no me gusta trabajar desde casa durante esta época. Mi nivel de concentración merma con el constante ruido de los petardos, por lo que ya el año pasado comencé a trabajar utilizando unos auriculares Bluetooth con cancelación de ruido. Concretamente utilizo los Soundcore Space Q45 y el resultado es muy bueno. Los puedes encontrar en Amazon por 101,99 euros al añadir el cupón de la tienda.

Unos auriculares con una excelente relación calidad-precio

No son los primeros auriculares Bluetooth que utilizo para evitar el ruido, pero sí son de los mejores que he utilizado hasta el momento para esta finalidad. La relación calidad-precio es sorprendente: no son especialmente baratos, pero sí que parecen costar mucho más de lo que realmente cuestan.

Los Soundcore Space Q45 tienen una excelente cancelación activa de ruido. Se puede adaptar en varios niveles desde la app de la marca o seleccionar el modo normal o transparencia. Tanto en época de Fallas de Valencia, como en otros escenarios como a la hora de viajar en tren, consiguen reducir mucho el nivel de ruido. De vez en cuando se escucha el ruido ambiente, pero muy poco.

Y los utilizo durante prácticamente todo el día —a veces sin escuchar nada, únicamente selecciono la cancelación de ruido—, ya que su autonomía da de sobra para un par de días sin tener que recargarlos. También cuentan con conexión multipunto que utilizo, sobre todo, para conectarlos al móvil y al ordenador y la comodidad que ofrecen en todo momento es excelente: son muy cómodos, y además pesan muy poco (sin prescindir de una buena construcción).

