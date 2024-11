Tengo una freidora de aire y se me ha quedado pequeña. Esta es la que me compraría ahora mismo

Hace unos años me compré una freidora de aire pequeña con capacidad de 5,2 litros, y desde entonces la he utilizado bastante. Pero se me ha quedado pequeña, sobre todo a la hora de cocinar diferentes alimentos, por lo que he estado mirando cuáles son las que tienen actualmente una mejor relación calidad precio. Sin duda, la Cecotec Cecofry Advance 9000 Window, por 79,90 euros en MediaMarkt, es la que más me ha interesado.

Nueve litros de capacidad y un buen surtido de modos de cocinado

Esta freidora de aire parte de un precio recomendado de 149 euros, pero actualmente se puede encontrar de oferta en Amazon con un descuento del 46% (69,10 euros al cambio) que lo deja por sólo 79,90 euros. También está disponible al mismo precio en Amazon, aunque eso sí, el envío es de uno a tres meses.

Lo que más me interesa de esta freidora de aire es su capacidad de nueve litros, lo que permite cocinar varios alimentos a la vez. Además, por la parte frontal cuenta con un cristal que permite ver cómo se va cocinando los alimentos, ofreciendo así la posibilidad de tener un mayor control de los tiempos de cocinado.

Pero no es lo único interesante. Hablamos de una freidora de aire que alcanza temperaturas de entre 80 y 200 ºC, cuya pared con cristal se puede extraer para limpiar la freidora de forma mucho más cómoda, y que cuenta con un total de ocho modos preconfigurados para cocinar una buena variedad y cantidad de alimentos.

Como es habitual en este tipo de freidoras de aire, en la parte frontal también nos encontramos con un panel desde el que podemos elegir el modo de cocinado, así como ajustar diferentes parámetros como el temporizador. Eso sí, se trata de un modelo grande, por lo que es necesario tener espacio suficiente para poder colocar la freidora de aire.

