La solución de Lidl, por 8,99 euros, para no volver a perder la cartera o las llaves

Perder las llaves justo cuando sales con el tiempo justo, no recordar en qué bolsillo de la mochila dejaste la cartera o salir de viaje con la incertidumbre de si la maleta llegará a su destino son situaciones del día a día que generan un estrés cotidiano.

Aunque las etiquetas de localización de las grandes marcas tecnológicas se han consolidado como la mejor respuesta a este problema, su precio echa para atrás a muchos usuarios. Pero, ahora, en Lidl, hemos encontrado su propio localizador Smart Tag de la firma Tronic, que cuesta 8,99 euros.

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Si con un solo localizador no tienes suficiente y estás buscando más para tener en las llaves, la cartera, la maleta y la mochila, por ejemplo, este pack de cuatro localizadores Ugreen FineTrack G está ahora rebajado en Amazon. Su precio, en estos momentos, es de 27,54 euros.

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Un accesorio ideal para los más despistados

Este pequeño localizador Bluetooth firmado por Tronic (la marca de accesorios electrónicos de Lidl) está diseñado para ofrecer una integración nativa y sencilla dentro del ecosistema de localización de Apple (y también con Android), convirtiéndose así en una alternativa perfecta al AirTag original de la firma de la manzana.

Funciona mediante Bluetooth 5.3 y ofrece un alcance de hasta 10 metros, tanto en interiores como en exteriores. Además, cuenta con certificación IPX5, que hace que este pequeño gadget sea resistente al agua.

Asimismo, envía notificaciones automáticas a tu smartphone cuando detecta que te has alejado del localizador, evitando que te dejes la cartera o la chaqueta en un bar o en el trabajo. Por último, se puede destacar que funciona con una pila de botón estándar (CR2032), muy fácil de sustituir y que ofrece hasta un año completo de duración.

⚡ EN RESUMEN: buscador smart tag tronic de lidl ✅ LO MEJOR Diseño práctico con orificio integrado: incluye una perforación directa en el cuerpo para colgarlo en la anilla de las llaves, engancharlo a la mochila o ponerle un mosquetón sin tener que comprar fundas ni soportes de silicona adicionales.

incluye una perforación directa en el cuerpo para colgarlo en la anilla de las llaves, engancharlo a la mochila o ponerle un mosquetón sin tener que comprar fundas ni soportes de silicona adicionales. Alertas de separación y aviso sonoro: notifica al móvil si te dejas el objeto olvidado en algún sitio y emite un pitido claro a través de su altavoz integrado para encontrarlo rápidamente entre la ropa o los cojines del sofá. ❌ LO PEOR Sin tecnología de Búsqueda de Precisión (UWB)... A diferencia del AirTag original, no cuenta con el chip de banda ultraancha que guía en pantalla con una flecha y los centímetros exactos hasta el objeto; la búsqueda en cortas distancias se basa en hacer sonar el pitido.

A diferencia del AirTag original, no cuenta con el chip de banda ultraancha que guía en pantalla con una flecha y los centímetros exactos hasta el objeto; la búsqueda en cortas distancias se basa en hacer sonar el pitido. Construcción en plástico sencillo... Los materiales y el acabado exterior son más básicos que los de las etiquetas de gama alta de acero o aluminio. 💡 CÓMPRALO SI... Sueles viajar mucho y quieres tener rastreadas tus maletas en todo momento y también si eres una persona despistada y sueles perder constantemente las llaves o la cartera. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas la flecha de guiado milimétrico en pantalla, una opción que puedes encontrar en el AirTag original de Apple.

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Imágenes | Webedia y Tronic (Lidl)

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