Siete portátiles de LG, HP, Lenovo y Dell muy rebajados que todavía puedes comprar de oferta en Amazon tras el Black Friday

Si este Black Friday no has tenido tiempo de buscar ese portátil que tenías pensado comprar o simplemente no has dado con uno que encaje con tus necesidades, puede que te alegre ver que en Amazon todavía quedan ofertas más que interesantes. Por ejemplo, estos siete modelos de LG, HP, Dell y Lenovo que hemos seleccionado son verdaderos chollos.

Dell Vostro 3400

Comenzando por Dell, podemos hacernos con un equipo polivalente como el Vostro 3400, que nos ofrece una pantalla de 14 pulgadas Full HD, un peso de 2 Kg y Windows 10 de serie por 629 euros en lugar de 1.043 euros: nos ahorraremos 414 euros en su compra.

Este modelo viene configurado con un procesador Intel Core i5-1135G7 de decimoprimera generación con gráfica integrada junto con 8 GB de RAM y un SSD con 512 GB de capacidad.

Dell Vostro 3400 - Ordenador portátil de 14" Full HD (Intel Core I5-1135G7, 8GB de RAM, 512GB SSD, windows 10), Negro - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon por 629,00€

Dell Vostro 3500

Una segunda opción de Dell puede ser el Vostro 3500, que nos ofrece prácticamente la misma configuración, con gráfica Intel Iris Xe integrada, y Windows 10 Pro de serie. En este caso, el precio viene rebajado en 374 euros, de 1.033 a 659 euros.

Dell Vostro 3500 - Ordenador portátil de 15.6 " FullHD (Intel Core i5-1135G7, 8 GB RAM, 512 GB M2, gráfica Intel Iris Xe, Windows 10 Pro) Negro - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon por 659,00€

HP Victus 16-e0085ns

De HP; podemos hacernos con un equipo gaming de gama media a precio de auténtico chollo. Se trata del HP Victus 16-e0085ns, que viene con pantalla Full HD a 60 Hz de 16 pulgadas, teclado completo y sin sistema operativo, y nos sale por 529 euros, con un descuentazo de 270 euros sobre los 799 habituales.

Este modelo monta un procesador AMD Ryzen 5 5600H, más una gráfica NVIDIA GeForce GTX1650 con 4 GB de memoria dedicada, 8 GB de memoria RAM y un SSD de 512 GB.

HP Victus 16-e0085ns - Ordenador portátil de 16.1" Full HD (AMD Ryzen 5 5600H, 8GB RAM, 512GB SSD, 60 Hz, NVIDIA GeForce GTX 1650, Sin Sistema Operativo) Plata - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 529,00€

HP Victus 16-d1023ns

Con el mismo chasis pero acabado en azul, y con procesador potente de la última generación de Intel, podemos hacernos también con el HP Victus 16-d1023ns. Este modelo tampoco trae sistema operativo, y su pantalla de 16 pulgadas es también Full HD, pero tiene una tasa de refresco de 144 Hz.

Monta un Intel Core i7-12700H de duodécima generación, junto con una gráfica NVIDIA GeForce RTX3050Ti con 4 GB de memoria dedicada más 16 GB de memoria RAM y un SSD de 512 GB de capacidad. Lo tenemos por 949 euros en lugar de 1.199 euros, por lo que nos ahorraremos 250 euros en su compra.

HP Victus by HP 16-d1023ns - Ordenador portátil de 16.1" Full HD (Intel Core i7-12700H, 16GB RAM, 512GB SSD, 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, Sin Sistema Operativo) Plata - Teclado QWERTY Español Hoy en Amazon por 949,00€

Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 - Ordenador Portátil 15.6" FullHD (AMD Ryzen 5 5500U, 8GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, Sin Sistema Operativo) Gris ártico - Teclado QWERTY Portugués Hoy en Amazon por 449,99€

Lenovo IdeaPad 3 15ITL6

## Lenovo IdeaPad 3 15ALC6Para aquellos que busquen un buen portátil a un precio muy ajustado, siempre está la opción de elegir uno con teclado portugués de los que Amazon suele poner muy baratos. Por ejemplo, este **Lenovo IdeaPad 3 15ITL6**, sólo nos costará [449,99 euros](AMD Ryzen 5 5500U, 8GB RAM, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, Sin Sistema Operativo) con **100 euros de descuento** y una configuración muy equilibrada. Con pantalla Full HD de 15 pulgadas, este modelo monta un procesador AMD Ryzen 5 5500U con gráfica integrada, 8 GB de memoria RAM y SSD de 512 GB. Viene sin sistema operativo, eso sí.

También con teclado portugués, podemos hacernos con un Lenovo IdeaPad 3 15ITL6, cuyo precio baja de 749,99 a 549,99 euros, siendo por tanto nuestro ahorro de unos 150 euros si nos decidimos por él.

En este caso tendremos un portátil con pantalla Full HD de 15 pulgadas, configurado con un procesador Intel Core i5-1135G7 de decimoprimera generación con gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics, 8 GB de memoria RAM, SSD de 512 GB y Windows 11 Home de serie.

Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 - Portátil 15.6" FHD (Intel Core i5-1135G7, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Gris - Teclado QWERTY Portugués Hoy en Amazon por 599,99€

LG gram 16Z95P-G.AA78B

Por último de LG y para quienes busquen un portátil con un peso muy ligero así como autonomía envidiable, podemos encontrar rebajado un ultrabook como el Gram 16Z95P-G.AA78B, por 1.199 euros con 500 euros de rebaja sobre los habituales 1.699.

Este equipo viene con pantalla Full HD y nos ofrece una configuración basada en un procesador i7 de Intel con gráfica integrada Intel Iris Xe, 16 GB de memoria RAM y disco duro SSD de 512 GB), con un peso de 1,19 Kg, y una autonomía (según el fabricante) de 16,5 horas.

LG gram 16Z95P-G.AA78B - Ordenador Portátil ultrafino 16" FullHD WQXGA IPS; 1,1kg, autonomía 16,5h; Intel Core EVO i7, 16GB de RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home Negro - Teclado QWERTY Hoy en Amazon por 1.199,00€

