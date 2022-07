Semana Web en MediaMarkt: las cinco mejores ofertas en portátiles para trabajar de Acer, ASUS, HP o MSI

Si este verano aún no has dado con el portátil para el próximo curso o las vacaciones que estabas buscando, esta Semana Web, en MediaMarkt, tienes unas cuantas opciones con las que ahorrarte mucho dinero. Hemos seleccionado las mejores para que no tengas que buscar demasiado.

ASUS VivoBook Pro 15 OLED K3500PC-L1293

De ASUS, tenemos en oferta un equipo muy completo como es el VivoBook Pro 15 OLED K3500PC-L1293.

Como su nombre indica, es un equipo con pantalla OLED de 15 pulgadas, con resolución Full HD, que en este caso monta un procesador Intel Core i5-11300H, con gráfica RTX 3050, 16 GB de RAM y disco duro SSD de 512 GB. Viene, eso sí, sin sistema operativo.

Esta semana lleva un descuento del 27%, que nos lo deja en 799 euros en lugar de 1.099, por lo que **nos estaremos ahorrando 300 euros con él.

Acer Aspire 3 A315-56-571J

Una verdadera ganga es el Acer Aspire 3 A315-56-571J, que se coloca en la gama media y no llega ni a 400 euros.

Este equipo viene con pantalla de 15 pulgadas FUll HD y monta un procesador Intel Core i5-1035G1 de décima generación, eso sí, con gráfica integrada Intel UHD Graphics, 8 GB de RAM, disco duro SSD de 512 GB y sin sistema operativo.

Lleva un 31% de descuento, equivalente a 180 euros de rebaja, de 579 a 399 euros.

Acer Aspire 3 A315-56-332J

Otro equipo a un precio de lo más ajustado es el Acer Aspire 3 A315-56-332J.

Este modelo viene con pantalla Full HD de 15 pulgadas y monta un procesador Intel Core i3-1005G1 de décima generación con gráfica integrada Intel UHD graphics, sólo 4 GB de memoria RAM y disco duro SSD de 256 GB.

Viene sin sistema operativo pero a cambio sólo nos costará 329 euros, con un 23% de descuento equivalente a 100 euros menos que los 429 anteriores.

Acer Aspire 3 A315-56-332J, 15.6" FHD, Intel® Core™ i3-1005G1, 4GB RAM, 256GB SSD, UHD, Sin sistema operativo PVP en MediaMarkt 329€

HP 15S-FQ2150NS

Otra opción interesante, tanbién a precio de ganga la tenemos en el HP 15S-FQ2150NS.

Este es un modelo con pantalla Full HD de 15 pulgadas, situado en la gama de entrada. Monta un procesador Intel Core i3-1115G4 con gráfica Intel UHD Graphics integrada, 8 GB de memoria RAM y disco duro SSD de 256 GB.

Viene sin sistema operativo de serie y nos sale por sólo 349 euros en lugar de 449: nos ahorramos 100 euros en su compra.

HP 15S-FQ2150NS, 15.6 " FHD, Intel® Core™ i3-1115G4, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD Graphics, Sin sistema operativo, Plata PVP en MediaMarkt 349€

MSI Modern 14 B5M-224XES

Si preferimos comprar un MSI, tenemos 100 euros de rebaja para el Modern 14 B5M-224XES.

Este modelo con 14 pulgadas Full HD y sin sistema operativo, monta un procesador Ryzen 5 5500U de AMD, con gráfica Radeon integrada, 8 GB de RAM y disco duro SSD de 512 GB de capacidad.

Lo tenemos por 599 euros en lugar de 699 euros.

MSI Modern 14 B5M-224XES, 14" FHD, AMD Ryzen™ 5 5500U, 8GB RAM, 512GB SSD, Radeon™, Sin sistema operativo PVP en MediaMarkt 599€

Más ofertas

