Se desploma el precio del Garmin Forerunner 245 durante el Amazon Prime Day: con pulsioxímetro, GPS y gran autonomía

Si te gusta el deporte y, además, prefieres practicarlo en el exterior haciendo tus propias rutas y ejercicios, un smartwatch puede ser un fantástico complemento. De todos ellos, el Garmin Forerunner 245 ofrece el equilibrio perfecto entre una buena funcionalidad y un precio asequible sin renunciar a la calidad. Puedes encontrarlo disponible con una gran rebaja, dejando su precio de 199,99 euros a tan solo 159,99 euros durante el Amazon Prime Day.

Comprar smartwatch Garmin barato

Estéticamente, cuenta con un diseño sencillo pero robusto de 42,3 mm y protección Gorilla Glass 3, por lo que no tendrás que preocuparte de rozaduras y golpes de impacto moderado. Además, es el primer reloj de carrera de Garmin que incluye un pulsioxímetro, es decir, que mide la saturación de oxígeno en sangre, aunque los fabricantes avisan de que no se trata de un dispositivo médico y no está diseñado con fines de diagnóstico.

Uno de sus mayores atractivos es la gran cantidad de aplicaciones deportivas integradas que tiene, con perfiles predefinidos para ciclismo, natación en piscina, carrera en pista, elíptica, escalada y muchos más. De forma complementaria, la función estado de entrenamiento evalúa tu historial reciente para ver si tu entreno es productivo, si has llegado a tu pico de forma o si estás realizando un sobreesfuerzo.

Podrás consultar como tras entrenar se va desarrollando tu potencia, resistencia y velocidad con los datos de Training Effect aeróbico y anaeróbico; consultar la carga de entrenamiento de los últimos 7 días y vigilar tus niveles de energía con Body Battery. Un surtido de funciones para complementar tus rutinas de deporte realmente completo.

Por último, cuenta con una autonomía de 7 días en modo smartwatch y hasta 24 horas en modo GPS, según el fabricante. El Garmin Forerunner 245 es resistente y ofrece una gran variedad de funciones que complementan tus rutinas de ejercicio a muy buen precio. Puedes encontrarlo disponible con una gran rebaja, dejando su precio de 199,99 euros a tan solo 159,99 euros durante el Amazon Prime Day, solo para clientes Prime.

