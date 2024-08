Se acabaron las noches sin dormir por el calor: vuelve a estar de oferta el ventilador superventas de Philips

Si la cuarta ola de calor te ha vuelto a pillar desprevenido y todavía no has instalado ese ventilador de techo que querías, aquí tienes una nueva oferta para uno de los más vendidos y buscados. El Philips Bliss, aunque no está a su mejor precio, vuelve a salir más barato en Amazon, por 180,57 euros, con envío gratuito y rápido incluido.

Comprar el Philips Bliss al mejor precio

Con un precio oficial y habitual de 249,99 euros, si lo compras ahora en dorado o en blanco por 180,57 euros, te lo estarás llevando 54,14 euros más barato, con envío gratuito incluido y lo tendrás en casa en unos 3 días si eres usuario Prime o aprovechas la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Como te hemos contado ya en alguna ocasión, el Philips Bliss es un interesante ventilador de techo perteneciente a la gama 2022 de la marca holandesa. Se puede comprar en tres acabados de color diferentes y destaca por un cuidado diseño que combina iluminación con ventilación con aspas plegables.

Es un ventilador de 3 aspas diseñado para evitar las oscilaciones habituales de este tipo de dispositivos, y cuenta con un diámetro de 51 cm con las aspas cerradas y sube hasta los 106 cm cuando las tiene abiertas.

También destaca por su baja sonoridad, moviéndose entre los 36 y los 42 dB, según el modo de uso, por lo que es perfecto incluso para colocar en dormitorios.

Se puede controlar tanto desde el mando a distancia que se incluye con él como desde la app para smartphone correspondiente. Podremos regular tanto la iluminación, blanca y regulable en temperatura de color, pudiendo ajustarse en los 2700K, los 4000K y los 5500K, como la ventilación, con varios regímenes de giro.

Además, es un aparato con un consumo muy bajo, de sólo 28 W de potencia por la parte de la iluminación y de 35 W por la parte del ventilador, por lo que las facturas usando uno de estos no tendrán nada que ver con las de los hogares que usan aire acondicionado.

