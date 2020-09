El reloj inteligente Samsung Galaxy Watch Active baja de precio y alcanza su mínimo histórico en Amazon: 149,90 euros

Si eres deportista y quieres un reloj inteligente para registrar tus entrenamientos y tener las funciones propias de este tipo de dispositivos (recibir notificaciones, aplicaciones varias, etc.), el Samsung Galaxy Watch Active es un modelo interesante por sus características, y ahora mismo se puede adquirir más barato que nunca en Amazon por 149,90 euros.

Comprar el smartwatch Galaxy Watch Active al mejor precio

Puesto a la venta hace algo más de un año, el Galaxy Watch Active ronda el precio de los 160-170 euros en Amazon, pero con esta oferta lo encontramos más barato que nunca por 149,90 euros, es decir, su precio mínimo histórico en la plataforma. No obstante, también se puede encontrar algo más barato en Phone House por 140 euros. Hay un modelo más nuevo, el Active 2, que está a la venta por 279 euros.

Samsung Galaxy Watch Active – Smartwatch (1,1”,40mm, Tizen, 768 MB de RAM, Memoria Interna de 4 GB), Color negro – Versión Española PVP en Phone House por 140,00€ Hoy en Amazon por 149,90€

El Samsung Galaxy Watch Active cuenta con una pantalla Super AMOLED de 1,1 pulgadas y una resolución de 360 x 360 píxeles. Está bastante bien integrada en el diseño del dispositivo, pues no se aprecia el punto en el que acaba y empieza el borde. El panel, como pudimos comprobar en nuestro análisis, se ve bien en cualquier circunstancia, incluso cuando el sol incide directamente sobre él.

Integra un procesador Exynos 9110 de doble núcleo y 1 GB de memoria RAM, lo que permite que las transiciones entre menús y la apertura de apps sean bastante rápidas. Sus 4 GB de almacenamiento interno pueden usarse para la descarga de nuevas aplicaciones o el almacenamiento de música, pues al conectarle unos auriculares por Bluetooth podemos dejar el móvil en casa y salir a correr mientras escuchamos canciones o podcasts.

Dispone de varios sensores para medir la actividad física (acelerómetro, barómetro, giroscopio y sensor HR). No son tan precisos como los de un modelo diseñado específicamente para este uso, pero si no nos importa no conocer al milímetro todos los detalles del entrenamiento y con hacernos una idea general de la sesión nos vale, es más que suficiente.

Su sistema operativo es Tizen, y con la app de Entreno es posible registrar un extenso abanico de ejercicios que van desde la carrera hasta la natación en piscina, pasando por abdominales o máquina de remo. Y si es una mezcla de ejercicios es posible utilizar la opción de Circuito de entrenamiento para no tener que ir cambiando de uno a otro cada poco tiempo.

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music, Prime Reading y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba.

