Aún quedan meses para su lanzamiento en PS5, pero 'Ghost of Yotei' ya se puede reservar con un buen descuento

De entre todos los videojuegos anteriormente exclusivos de PlayStation 4 y PlayStation 5 hubo uno que supo cómo atraer al público por su singular propuesta y su bellísimo apartado artístico. 'Ghost of Tsushima' fue un título que recibió muy buenas críticas, por lo no éramos pocos los que queríamos una secuela de la desarrolladora Sucker Punch Productions.

Tras uno de los últimos State of Play de PlayStation, pudimos ver el primer tráiler de 'Ghost of Yotei', la secuela del celebrado 'Ghost of Tsushima'. Aunque todavía quedan unos meses para su lanzamiento (2 de octubre), ya se puede reservar incluso de oferta. Actualmente el videojuego se encuentra por 69,99 euros, pero si lo añadimos a la cesta de MediaMarkt finalmente se queda en 59,99 euros. Nada mal para un videojuego de su talla.

La secuela de uno de los grandes títulos de la generación anterior de PlayStation

'Ghost of Tushima' destacaba principalmente por su apartado artístico y por sus escenarios cargados de color, pero también lo hacía por su historia, por su jugabilidad y porque todo giraba en torno a una Japón feudal de mundo abierto que se desarrollaba durante la invasión del ejército mongol.

Con 'Ghost of Yotei' las expectativas son incluso más grandes. La historia abre un nuevo camino centrándose en Atsu, la protagonista de esta nueva entrega, y se desarrollará siglos después de lo que pudimos ver en el primer título. Pasamos, pues, de 1.274 a 1.603, por lo que cabe esperar muchos cambios en el mundo desarrollado por Sucker Punch.

Sin duda, 'Ghost of Yotei' es uno de los títulos más esperados para PlayStation 5. El videojuego tiene un precio oficial de 79,99 euros —como casi todos los triple A—, por lo que si vas a comprarlo es posible que te interese la oferta de MediaMarkt. Al fin y al cabo son 20 euros de descuento en un videojuego que aún no ha salido.

Imágenes | Sucker Punch Productions

