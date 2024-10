Desde que me he mudado y tengo un salón más grande, no paro de pensar en comprarme esta tele de 75 pulgadas

Ver series es una de mis mayores aficiones pero siempre he vivido en pisos pequeños y me tenía que conformar con una tele de un máximo de 50 pulgadas en mi salón. Ahora, me he mudado y estoy en búsqueda de una tele grande y esta LG 75UT81006LA es una de las que tengo en mente y te recomendaría. Ahora, la puedes conseguir en Carrefour por 849 euros.

Una tele perfecta para salones grandes, con buena calidad de imagen y sonido

Con un precio anterior de 1.049 euros en Carrefour, ahora, está disponible con un descuento de 200 euros, por 849 euros. Además, el envío es gratuito y la recibes en casa en un plazo de tres a siete días.

Esta smart TV monta un panel LED de 75 pulgadas y ofrece resolución 4K Ultra HD (de 3.840 x 2.160 píxeles). Ofrece nueve modos de imagen diferentes y es compatible con tecnologías HDR10 y HLG.

Cuenta con una tasa de refresco de 60 Hz y sus altavoces ofrecen una potencia RMS de 20 W. El sistema operativa con el que viene es webOS 24 y trae Alexa integrado y es compatible, además, con Apple AirPlay 2.

En el apartado conectividad, es una tele muy completa ya que viene con tres entradas HDMI (sopota eARC y ALLM), dos puertos USB 2.0, Bluetooth 5.1, WiFi 5 y una entrada Ethernet, para que puedas conectar la tele a Internet por cable.

También te puede interesar

SAMSUNG Barra de Sonido HW-C430/ZF - Subwoofer inalámbrico incluido Amazon — 149,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio económico.

Imágenes | LG

En Xataka | Mejores smart TV box: cuál comprar y 11 set top box recomendados desde 27 hasta 214 euros

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio (2024): cuál comprar y siete modelos recomendados desde 140 euros