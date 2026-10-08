El proyector con las tres B: tiene un diseño elegante, alcanza las 120 pulgadas y está de oferta

Hoy en día podemos encontrar proyectores domésticos y portátiles con precios muy competitivos, sobre todo si aprovechamos las ofertas que ofrecen las tiendas. Un buen ejemplo lo tenemos en el Wanbo Cube 2S, que se encuentra en Powerplanet por un precio de 179,90 euros.

Un proyector que alcanza las 120 pulgadas

Este proyector de tiro corto tiene un diseño bastante particular, y es que además de permitir girar la lente para reproducir contenido en una pared o en el techo, sin tener que estar haciendo cábalas para posicionar la base del dispositivo, permite que se pueda esconder la lente para que así el proyector encaje mejor con la decoración de la casa.

Al igual que muchos otros proyectores, este modelo ofrece una proyección con diagonal de hasta 120 pulgadas, configurables dependiendo de la distancia a la que lo coloquemos. Por otro lado, ofrece una luminosidad de 500 lúmenes ANSI, por lo que está orientado a reproducir contenido en habitaciones con poca iluminación para tener una mejor experiencia.

Entre otras cosas, el proyector ofrece una resolución Full HD y es compatible con el formato de imagen HDR10, cuenta con conectividad WiFi y Bluetooth (ideal para conectar auriculares o barras de sonido), así como HDMI y Jack de 3,5 mm. Además, viene con enfoque automático y con corrección trapezoidal automática. Por último, añadir que se puede utilizar conectando altavoces, consolas, ordenadores, móviles e incluso tablets.

⚡ EN RESUMEN: oferta del wanbo cube 2s hoy ✅ LO MEJOR Su diseño : permite proyectar en la pared o en el techo sin tener que mover el proyector.

: permite proyectar en la pared o en el techo sin tener que mover el proyector. La diagonal de proyección de hasta 120 pulgadas. ❌ LO PEOR Su luminosidad: los 500 lúmenes ANSI se quedan muy justito si pretendemos ver contenido por el día con la persiana subida. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres el proyector para ver contenido por la noche, sobre todo. Es interesante como primer modelo si no buscamos resoluciones más altas o sistemas operativos más completos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas un proyector que te permita ver contenido por el día, ya que para ello es necesario barajar opciones mucho más caras que ofrezcan, al menos, un luminosidad 2.500 lúmenes ANSI.

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Imágenes | Wanbo

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