Con el precio de los SSD por las nubes, este SanDisk externo con 1 TB va a contracorriente con su descuento

A estas alturas, ya lo hemos repetido un buen montón de veces: el precio de la memoria RAM y el almacenamiento está disparado. Eso nos deja en un escenario donde adquirir cualquiera de estos componentes se traduce en gastar una buena cifra porque, además, no estamos viendo apenas ofertas. Hoy hemos encontrado una protagonizada por este SSD portátil de SanDisk, uno de los más populares: está disponible por 139 euros en El Corte Inglés (también en MediaMarkt.
Disco duro portátil SanDisk Portable SSD 1TB USB-C 3.2 - Azul
Un SSD rápido, compacto y con buena capacidad
Primero, hablemos de este precio. Como hemos dicho, el almacenamiento está ahora mismo sensiblemente más caro que hace un año. El precio habitual de este SSD de SanDisk era de unos 80 euros aproximadamente, pero hace ya meses que no vemos cifras ni mínimamente parecidas. Ahora es común verlo por el doble de precio, por lo que se trata de una buena opción ahora que está disponible a 139 euros si necesitas uno de estos SSD portátiles.
Se trata de un SSD compacto que tiene un peso aproximado de 40 gramos, por lo que apenas lo notaremos cuando lo transportemos de un sitio a otro. Además, una de sus esquinas tiene una pequeña asa que también viene muy bien para sujetarlo. No es tan resistente como su versión Extreme, pero aun así es capaz de soportar impactos ligeros.
Utiliza una interfaz USB 3.2, por lo que podemos esperar una velocidad de lectura de hasta 800 MB/s. Esto nos permitirá transferir rápidamente casi cualquier cosa, ya sean fotos, vídeos o archivos pesados. Además, no requiere ningún tipo de instalación ni software: basta con conectarlo al dispositivo que queramos y lo tendremos funcionando.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del ssd sandisk
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un SSD externo y quieres uno compacto que tenga 1 TB de capacidad.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un modelo más resistente o con mayor capacidad.
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Imágenes | SanDisk
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