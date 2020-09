El potente portátil gaming Asus ROG Zephyrus G15 con 144Hz y gráfica RTX2060 está rebajado a su mínimo en Amazon: 1.399 euros

Si buscas un ordenador portátil muy potente tanto para trabajar como para jugar y no te importa que no sea tan ligero como un ultrabook, el modelo ASUS ROG Zephyrus G15 GA502IV-HN024 está muy rebajado en Amazon: 1.399 euros, su precio mínimo histórico en la plataforma.

Comprar el portátil gaming Asus ROG Zephyrus G15 al mejor precio

El Asus ROG Zephyrus G15 de esta oferta se puso a la venta a un precio recomendado de 1.599 euros, pero con la rebaja de Amazon lo podemos conseguir bastante más barato, a 1.399 euros. En PcComponentes también lo podemos encontrar rebajado al mismo precio.

ASUS ROG Zephyrus G15 GA502IV-HN024 - Portátil Gaming de 15.6" FullHD 144Hz (Ryzen 7 4800HS, 16 GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX2060 6 GB GDDR6, Sin SO) Negro Cepillado - Teclado QWERTY español Hoy en Amazon por 1.399,00€ PVP en PcComponentes por 1.399,00€

Este ordenador portátil no destaca precisamente por ser ligero (pesa aproximadamente 2,1 Kg), aunque si no lo vas a transportar muy a menudo no debería suponer un problema. Uno de los motivos de su peso está en que incorpora la tarjeta gráfica dedicada GeForce RTX2060 de 6 GB, una de las que hasta hace poco era la familia actual de gráficas de Nvidia.

Esta tarjeta, junto con el procesador AMD Ryzen 7 4800HS y sus 16 GB de memoria RAM, proporciona un buen rendimiento en todo tipo de tareas, desde jugar a los títulos más exigentes con un buen nivel de detalle hasta diseño, pasando por edición y procesamiento de vídeo en alta calidad. Incorpora un disco de estado sólido de 1 TB, bastante capacidad para los archivos más importantes.

La pantalla es de 15,6" y su resolución es Full HD. El punto fuerte del panel es que la tasa de refresco es de hasta 144 Hz, lo que hará que se sienta más fluido a nivel de sistema. También se puede aprovechar en juegos en los que los fotogramas por segundo, como los First Person Shooters, son especialmente importantes. Como punto negativo, viene sin sistema operativo preinstalado.

