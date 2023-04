La potencia no tiene que estar reñida con el precio: este portátil MSI con i7 cae por debajo de los 600 euros

La potencia no tiene por qué estar reñida con el precio. A veces, ofertas como esta que nos propone Amazon para un portátil como el MSI Modern 15 A11M-1050XES pueden unir ambas cosas. Este equipo puede ser nuestro ahora por unos razonables 599 euros, y con la configuración que lleva, merece realmente la pena. Además, como de costumbre, lleva envío gratuito.

Comprar el MSI Modern 15 A11M-1050XES al mejor precio

Este portátil suele tener un precio de 729 euros en Amazon, aunque ahora que nos lo dejan por 599 euros nos ofrecen un ahorro de 130 euros al comprarlo. En el precio se incluye el envío gratuito y en poco más de un día para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Este polivalente portátil está pensado para el trabajo y tareas creativas y viene con una potente configuración a un precio más que ajustado.

El MSI Modern 15 A11M-1050XES es un modelo relativamente ligero (1,7 Kg.), con pantalla Full HD de 15 pulgadas a 60 Hz, (no es especialmente adecuado para gaming), y cuenta con teclado reducido (sin pad numérico) aunque retroiluminado, aunque no lleva Windows de serie; algo que no nos debe preocupar demasiado, dado lo fácil que es instalar Windows 11.

En el centro de su configuración encontramos un procesador Intel Core i7-1195G7 de decimoprimera generación, con gráfica integrada Intel Iris Xe. Junto a éste, encontramos 16 GB de memoria RAM y un SSD con 512 GB de capacidad.

Por último, en el aspecto de la conectividad y las posibilidades de ampliación tenemos un puerto USB 3.2 de Tipo-C, otro USB 3.2 de Tipo A, un par de puertos USB 2.0 Tipo A, salida HDMI, lector de tarjetas MicroSD así como el combo de audio con conector Jack de 3,5mm. Además, no faltan los preceptivos protocolos inalámbricos, WiFi 6 y Bluetooth 5.2 en este caso.

