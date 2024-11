PlayStation me ha creado una nueva necesidad. No es la PS5 Pro, es su nuevo DualSense edición limitada

Lejos han quedado aquellos años en los que se vendían mandos de consola con un único diseño. La actualidad es distinta, y ahora podemos encontrar diseños variopintos (muchos de ellos muy atractivos), que generalmente se venden a un precio algo más elevado. Hasta el momento, el DualSense Cosmic Red me parecía el más bonito de PlayStation 5, pero ha llegado la edición limitada de Fortnite (84,99 euros) a crearme una nueva necesidad.

¿Dónde caemos?

La mayor diferencia entre los mandos DualSense radica en el color. En este caso, en la edición limitada de Fortnite, nos encontramos con un acabado en color azul, similar al que podemos encontrar en el característico autobús de batalla que nos lleva a la isla para enfrentarnos a otros jugadores.

Pero, al tratarse de una edición limitada, las diferencias no se quedan ahí. El DualSense está completamente personalizado con la temática del videojuego de Epic Games: en el pad táctil nos encontramos con el nombre de Fortnite y la frase "Where we droppin?" ("¿Dónde caemos?"). Además, por toda la zona azul del mando podemos encontrar guiños del videojuego, e incluso en los agarres aparecen algunos personajes.

Más allá de su aspecto visual, hablamos de un DualSense. El mando cuenta con todas las funciones para disfrutar de la consola, por lo que dispone tanto de vibración háptica como de gatillos adaptativos. Además, cabe mencionar que al tratarse de una edición limitada, cuyo diseño está inspirado en Fortnite, se acabe agotando más pronto que tarde.

