Sin permanencia y seas del operador que seas: Movistar Plus+ tiene fútbol, series y cine que puedes compartir con quien quieras

Hay tantas opciones a la hora de elegir una plataforma de streaming que es complicado decantarse por una sola. Es obvio que el precio tiene mucho que decir, pero hay otros factores que no podemos perder de vista. Si juntamos catálogo, precio y características, hay una que debe salir en la ecuación sí o sí: nos referimos a Movistar Plus+, que tiene un precio de 9,99 euros. Y cuidado, porque puedes compartirla con quien tú quieras.





Una plataforma que nos puede ir genial este verano

Como decimos, Movistar Plus+ tiene muchos puntos fuertes. Es una plataforma que podemos contratar independientemente de cuál sea nuestro operador, además de que no tiene ningún tipo de permanencia. Podemos contratarla un solo mes y probarla y, si no nos convence, nos damos de baja. También puede ocurrir que nos convenza mucho, en cuyo caso podemos optar por su suscripción de 12 meses que cuesta 99,90 euros.

Si hablamos de catálogo, ahora mismo tenemos muy buenas opciones de corte deportivo. Podremos ver esta misma madrugada, a las 12:30 de la noche, el partido 5 de las finales de la NBA entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. Además, también podremos ver este fin de semana el partido decisivo del play-off de ascenso de LaLiga Hypermotion.

Además de todo esto, también tenemos acceso a una tonelada de películas de muchos quilates, como la recién estrenada 'Joker: Folie à Deux' u otras que llevan algún tiempo más en el catálogo, como 'Cónclave'. Todo ello rodeado además de muchas series originales como 'Muertos S.L', entre otras muchas.

Junto al catálogo y el precio tenemos sus características. Sin duda, lo que más resalta es la posibilidad de compartir con quien tú quieras la suscripción, de tal forma que siempre os saldrá a mitad de precio. Además, también permite descargar contenido para verlo sin conexión, algo que nos puede venir genial si tenemos pensado viajar este verano. Una plataforma que merece la pena y que no llega a 10 euros al mes.

