PcComponentes liquida esta barra de sonido compacta ideal para teles pequeñas

Mejorar la experiencia sonora de los televisores compactos del hogar (como los del dormitorio o la cocina) suele ser un reto, ya que los altavoces integrados en los modelos de menor pulgada tienden a ofrecer un audio plano y poco nítido. Añadir un sistema de sonido aparatoso no siempre es una opción por falta de espacio. Para resolver este problema, PcComponentes cuenta con esta barra de sonido Philips TAB4000/10 rebajada. Ha pasado de costar 99 a 58,99 euros.
PHILIPS TAB4000 Barra de Sonido Bluetooth 2.0 Canales 60W HDMI ARC Negro
Una barra de sonido buena, bonita y barata
Este modelo de Philips destaca por condensar un sonido mucho más potente y claro en un formato de 2.0 canales extremadamente compacto y de perfil bajo, diseñado para encajar perfectamente bajo cualquier tele pequeña sin tapar el sensor del mando a distancia ni ocupar espacio extra.
Con una potencia máxima de 60 W, ofrece el empuje necesario para elevar con nitidez los diálogos de películas, series y programas diarios respecto a los altavoces de serie del televisor al que la acoples.
Cuenta con conexión HDMI ARC, lo que permite conectar la barra al televisor con un solo cable y controlar el volumen directamente desde el propio mando a distancia de la tele, sin necesidad de acumular mandos en la mesa o la mesita de noche.
Asimismo, incorpora conectividad Bluetooth 5.4, que facilita el envío de música, podcasts o listas de reproducción de Spotify directamente desde el teléfono móvil, la tablet o el portátil. También cuenta con entrada óptica digital y entrada auxiliar de 3,5 mm para conectar reproductores antiguos u otros dispositivos.
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⚡ EN RESUMEN: oferta para barra de sonido philips tab4000/10
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas escuchar los diálogos de las series, películas o telediarios con total claridad sin tener que subir en exceso el volumen.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una experiencia inmersiva tipo sala de cine con graves potentes que retumben, necesitarás un equipo 2.1 con subwoofer o una barra con Dolby Atmos.
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