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PcComponentes liquida esta barra de sonido compacta ideal para teles pequeñas

Un barra de sonido de 60 W de Philips que ahora cuesta menos de 59 euros

Barra De Sonido Philips Pccomponentes
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Mejorar la experiencia sonora de los televisores compactos del hogar (como los del dormitorio o la cocina) suele ser un reto, ya  que los altavoces integrados en los modelos de menor pulgada tienden a ofrecer un audio plano y poco nítido. Añadir un sistema de sonido aparatoso no siempre es una opción por falta de espacio. Para resolver este problema, PcComponentes cuenta con esta barra de sonido Philips TAB4000/10 rebajada. Ha pasado de costar 99 a 58,99 euros.

PHILIPS TAB4000 Barra de Sonido Bluetooth 2.0 Canales 60W HDMI ARC Negro

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PVP en PcComponentes — 58,99 Amazon — 65,48
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Una barra de sonido buena, bonita y barata

Barra De Sonido Philips Tab4000 10

Este modelo de Philips destaca por condensar un sonido mucho más potente y claro en un formato de 2.0 canales extremadamente compacto y de perfil bajo, diseñado para encajar perfectamente bajo cualquier tele pequeña sin tapar el sensor del mando a distancia ni ocupar espacio extra.

Con una potencia máxima de 60 W, ofrece el empuje necesario para elevar con nitidez los diálogos de películas, series y programas diarios respecto a los altavoces de serie del televisor al que la acoples.

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Cuenta con conexión HDMI ARC, lo que permite conectar la barra al televisor con un solo cable y controlar el volumen directamente desde el propio mando a distancia de la tele, sin necesidad de acumular mandos en la mesa o la mesita de noche.

Asimismo, incorpora conectividad Bluetooth 5.4, que facilita el envío de música, podcasts o listas de reproducción de Spotify directamente desde el teléfono móvil, la tablet o el portátil. También cuenta con entrada óptica digital y entrada auxiliar de 3,5 mm para conectar reproductores antiguos u otros dispositivos.

⚡ EN RESUMEN: oferta para barra de sonido philips tab4000/10

 LO MEJOR

  • Formato ultracompacto y de perfil bajo: ocupa un espacio mínimo y encaja a la perfección bajo cualquier televisor pequeño de 32 a 43 pulgadas sin tapar la pantalla ni el receptor del mando a distancia.
  • Instalación flexible: su diseño estilizado permite colocarla sobre el mueble o colgarla fácilmente en la pared gracias a los soportes integrados.

❌ LO PEOR

  • Sin subwoofer independiente (Sistema 2.0)... Al no contar con un cajón de graves externo, no ofrece frecuencias bajas profundas ni retumbantes para películas de acción.
  • Sin tecnologías de sonido envolvente avanzadas... No incluye decodificación Dolby Atmos ni DTS:X, manteniendo un esquema estéreo tradicional.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas escuchar los diálogos de las series, películas o telediarios con total claridad sin tener que subir en exceso el volumen.

⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una experiencia inmersiva tipo sala de cine con graves potentes que retumben, necesitarás un equipo 2.1 con subwoofer o una barra con Dolby Atmos.
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