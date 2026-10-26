PcComponentes liquida esta barra de sonido compacta ideal para teles pequeñas

Mejorar la experiencia sonora de los televisores compactos del hogar (como los del dormitorio o la cocina) suele ser un reto, ya que los altavoces integrados en los modelos de menor pulgada tienden a ofrecer un audio plano y poco nítido. Añadir un sistema de sonido aparatoso no siempre es una opción por falta de espacio. Para resolver este problema, PcComponentes cuenta con esta barra de sonido Philips TAB4000/10 rebajada. Ha pasado de costar 99 a 58,99 euros.

Una barra de sonido buena, bonita y barata

Este modelo de Philips destaca por condensar un sonido mucho más potente y claro en un formato de 2.0 canales extremadamente compacto y de perfil bajo, diseñado para encajar perfectamente bajo cualquier tele pequeña sin tapar el sensor del mando a distancia ni ocupar espacio extra.

Con una potencia máxima de 60 W, ofrece el empuje necesario para elevar con nitidez los diálogos de películas, series y programas diarios respecto a los altavoces de serie del televisor al que la acoples.

Cuenta con conexión HDMI ARC, lo que permite conectar la barra al televisor con un solo cable y controlar el volumen directamente desde el propio mando a distancia de la tele, sin necesidad de acumular mandos en la mesa o la mesita de noche.

Asimismo, incorpora conectividad Bluetooth 5.4, que facilita el envío de música, podcasts o listas de reproducción de Spotify directamente desde el teléfono móvil, la tablet o el portátil. También cuenta con entrada óptica digital y entrada auxiliar de 3,5 mm para conectar reproductores antiguos u otros dispositivos.

⚡ EN RESUMEN: oferta para barra de sonido philips tab4000/10 ✅ LO MEJOR Formato ultracompacto y de perfil bajo: ocupa un espacio mínimo y encaja a la perfección bajo cualquier televisor pequeño de 32 a 43 pulgadas sin tapar la pantalla ni el receptor del mando a distancia.

ocupa un espacio mínimo y encaja a la perfección bajo cualquier televisor pequeño de 32 a 43 pulgadas sin tapar la pantalla ni el receptor del mando a distancia. Instalación flexible: su diseño estilizado permite colocarla sobre el mueble o colgarla fácilmente en la pared gracias a los soportes integrados. ❌ LO PEOR Sin subwoofer independiente (Sistema 2.0)... Al no contar con un cajón de graves externo, no ofrece frecuencias bajas profundas ni retumbantes para películas de acción.

Al no contar con un cajón de graves externo, no ofrece frecuencias bajas profundas ni retumbantes para películas de acción. Sin tecnologías de sonido envolvente avanzadas... No incluye decodificación Dolby Atmos ni DTS:X, manteniendo un esquema estéreo tradicional. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas escuchar los diálogos de las series, películas o telediarios con total claridad sin tener que subir en exceso el volumen. ⛔ NO LO COMPRES SI... Buscas una experiencia inmersiva tipo sala de cine con graves potentes que retumben, necesitarás un equipo 2.1 con subwoofer o una barra con Dolby Atmos.

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Imágenes | Webedia y Philips

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