Un PC gaming completo (y rebajado) para jugar a 1080p durante años: así es una de las mejores ofertas gaming del día

El precio que tiene ahora mismo la memoria en general hace que montar un PC gaming de cero (o incluso actualizar el que ya tenemos) sea carísimo. De hecho, hacía mucho tiempo que no veíamos un PC gaming completo rebajado. Pero, ahora que tenemos un Día sin IVA de MediaMarkt, hemos roto la racha con este Acer Nitro 50: pasa a costar 908,26 euros.

PC gaming - Acer Nitro 50 N50-656, Intel® Core™ i5-14400F, 16GB RAM, 512 GB SSD, GeForce RTX™ 5060, Sin sistema operativo, Negro PVP en MediaMarkt — 908,26 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un PC gaming pensado para jugar a 1080p

El PVP de este equipo es de 1.099 euros, por lo que ahora mismo tenemos un descuento de algo más de 190 euros. Es un muy buen precio si tenemos en cuenta dos aspectos: el panorama actual que tiene la memoria y los componentes del equipo. Sí, por ejemplo, bicheamos una tienda especializada como PcComponentes, vamos a ver que solo 16 GB de memoria RAM DDR5 ya cuestan más de 300 euros.

¿Y qué componentes tiene este PC gaming de Acer? La tarjeta gráfica que lleva es una RTX 5060, una GPU que pertenece a la última generación de NVIDIA hasta la fecha. Eso implica que vamos a poder utilizar el DLSS 5, una tecnología que permite aumentar el rendimiento de los videojuegos sin perder apenas calidad gráfica. Eso va a permitirnos disfrutar de cualquier videojuego a 1080p, ahora y durante varios años.

A esta tarjeta gráfica le acompañan un procesador Intel Core i5-14400F, 16 GB de RAM de tipo DDR5 y 512 GB de SSD. Todo viene montado en una torre compacta y que cuenta tanto con detalles en LED rojo como con un diseño que está pensado para mantener a raya las temperaturas en sus componentes. Lo que debemos tener en cuenta es que el equipo viene sin sistema operativo instalado, algo que correrá por nuestra cuenta.

⚡ EN RESUMEN: oferta del acer nitro 50 ✅ LO MEJOR Muy buen precio: Si tenemos en cuenta sus componentes y el escenario que ha dejado el precio del almacenamiento, estamos ante una buena oferta si buscas PC gaming.

Si tenemos en cuenta sus componentes y el escenario que ha dejado el precio del almacenamiento, estamos ante una buena oferta si buscas PC gaming. Para jugar durante años a 1080p: La RTX 5060 es una tarjeta gráfica para jugar en resolución Full HD a cualquier juego y con un buen rendimiento gracias al DLSS. ❌ LO PEOR Sin sistema operativo: No tiene Windows ni otro sistema operativo instalado, algo que tendremos que hacer nosotros.

No tiene Windows ni otro sistema operativo instalado, algo que tendremos que hacer nosotros. 512 GB de SSD: Su almacenamiento puede quedarse corto si tienes pensado instalar muchos juegos a la vez. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un PC gaming y tu objetivo es disfrutar de tus videojuegos a 1080p. ⛔ NO LO COMPRES SI... No quieres tener que instalar el sistema operativo, quieres que tenga más almacenamiento o directamente buscas algo para jugar a 1440p o incluso 4K.

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Imágenes | Acer

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