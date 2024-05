Para familias pequeñas o estudiantes, esta freidora de aire barata es ideal para preparar comidas deliciosas sin esfuerzo

Cocinar puede ser una tarea abrumadora en ciertos días, pero una freidora de aire hace que preparar comidas saludables sea fácil y sin esfuerzo, pues nos ofrece unos resultados sabrosos sin apenas utilizar aceite. Si todavía no tienes una en tu cocina, la Ufesa Panther es ahora una gran elección para familias pequeñas gracias a su descuento actual, que la deja a precio mínimo histórico de 49,90 euros en Amazon.

Comprar freidora de aire Ufesa Panther al mejor precio

Esta freidora de aire Ufesa se estaba vendiendo recientemente por unos 74,99 euros en Amazon, aunque ahora la puedes encontrar con su mayor descuento hasta la fecha por unos 49,90 euros. De esta manera estarás ahorrando unos 25 euros con su compra y, como de costumbre, su envío es completamente gratuito para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita.

La Ufesa Panther es una freidora de aire que destaca a simple vista por ofrecer un tamaño muy compacto, siendo así una gran elección para cocinas pequeñas. Asimismo, dispone de una cesta con 3,5 litros de capacidad para preparar hasta tres raciones en una sola tanda, alcanza una potencia de 1.200 W y utiliza una tecnología 360º de circulación de aire a alta velocidad.

Por otro lado, cabe mencionar que su control es muy sencillo, pues incluye dos diales giratorios para ajustar tanto la temperatura (desde los 80 a los 200 °C) como el tiempo a nuestro gusto. Sin olvidarnos de que tiene ocho programas preestablecidos para obtener sin ninguna complicación la receta que elijas.

También cuenta con un diseño con cuerpo y asa de tacto frío que la hace más segura durante su uso, además de que su cubeta y bandeja son antiadherentes para facilitarnos su limpieza.

También te puede interesar

120 Piezas Papel Cuadrado Para Freidora de Aire 5-7L, 20-24CM, Papel Desechable Antiadherente para Horno Microondas, Perfecto para COSORI Cecotec 5,5 6L Hoy en Amazon — 9,96 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Accesorios freidora sin aceite/freidora de aire 5,5 litro xxl apto para airfryer cuadrada COSORI/Cecotec/Princess/Innsky/proscenic/Philips 5,5L 6L 6,2L air fryer, Sin BPA Hoy en Amazon — 31,44 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Ufesa

En Xataka | Me he comprado una freidora de aire y ya casi no uso el horno: estos son mis consejos y recomendaciones de compra

En Xataka | Las freidoras sin aceite que en realidad no son freidoras: la psicología detrás de vendernos algo nuevo como algo conocido