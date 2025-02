Para estudiar no necesitas un portátil carísimo, basta con uno bueno, bonito y muy barato como este de ASUS

Muchas veces creemos que necesitamos un ordenador portátil muy completo (y caro) para estudiar, pero no siempre es así. La mayoría de veces no sobra con un modelo que no tenga un precio excesivo. El ASUS Chromebook CX34 es ideal para ello, y ahora está rebajado en Amazon por 429 euros en lugar de 599 euros.

Un ordenador con ChromeOS que es ideal para estudiar

Aunque el ASUS Chromebook CX34 tiene un precio muy ajustado, lo cierto es que es bastante completo, sobre todo si tenemos en mente realizar tareas como estudiar o trabajar de forma esporádica. Además, su diseño es lo primero que llama la atención, ya que tiene una buena construcción y un acabado en blanco muy bonito.

En cuanto a sus características y especificaciones, el ASUS Chromebook CX34 monta una buena pantalla Full HD antirreflectante de 14 pulgadas que está muy bien aprovechada, ya que los marcos son muy reducidos (lo aprovecha un 80%). Su procesador es el Intel Core i5-1235U y viene acompañado de 16 GB de RAM y de 256 GB de almacenamiento interno.

Por otro lado, su sistema operativo es ChromeOS, incluye webcam que ofrece una resolución Full HD y cuenta con un buen apartado de conectividad: dispone de dos puertos USB-A, otros dos USB-C, un puerto HDMI, un conector de audio Jack de 3.5 mm, WiFi 6 y Bluetooth 5.0.

