Pantalla top, una IA completísima y siete años de actualizaciones. A este precio sí que me compraría el Samsung Galaxy S24 Ultra

No son pocas las veces que me han recomendado comprar el Samsung Galaxy S24 Ultra, pero el precio que suele tener es prácticamente inaccesible para muchísimas personas. Afortunadamente, los móviles no suelen tardar demasiado tiempo en bajar de precio, y por supuesto este modelo no iba a ser una excepción.

Y... tiene mejor precio que en el Black Friday. Durante la campaña, la versión que bajó de precio fue la de 256 GB (costaba 899 euros), y ahora la que ha recibido el nuevo descuento es la de 512 GB. Se puede encontrar en Amazon por 999 euros, y ya os adelantamos que no tardará en agotarse, ya que durante estos últimos días el móvil ha estado agotado en la tienda.

Samsung Galaxy S24 Ultra (512 GB, con cargador incluido) Hoy en Amazon — 999,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un nuevo precio histórico para el Samsung Galaxy S24 Ultra

El Samsung Galaxy S24 Ultra es uno de los mejores móviles del año pasado (2024). Y no es de extrañar, ya que es el modelo más top de la marca en cuanto a equilibrio entre su hardware. Por un lado, uno de los puntos más destacables es que nos encontramos con una delicia de pantalla AMOLED LTPO de 6,8 pulgadas que ofrece tanto una resolución Quad HD+ como una tasa de refresco de 1 a 120 Hz. De hecho, Ricardo Aguilar, el compañero de Xataka que lo analizó, destacó este punto en concreto por encima de otros.

Como ya hemos adelantado, esta versión del Samsung Galaxy S24 Ultra es la que dispone de 512 GB de almacenamiento interno, pero además también cuenta con 12 GB de RAM y su procesador es el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Y de batería, aunque no cuenta con las cifras que hemos visto en algunos terminales lanzados a finales de año, ofrece una buena experiencia; en este sentido, la batería de 5.000 mAh soporta tanto carga rápida de 45W como carga inalámbrica de 15W.

Y si hablamos del apartado fotográfico, el Samsung Galaxy S24 Ultra es una muy buena opción de compra si buscamos un móvil con un buen equilibrio de hardware, pero también para realizar una excelente fotografía. Viene con una cámara frontal de 12 MP (f/2.2) y con un módulo de cámaras trasero compuesto por un sensor principal de 200 MP (f/1.7, OIS), un sensor gran angular de 12 MP (f/2.2), un sensor telefoto de 10 MP (f/2.4, OIS, zoom x3) y un sensor teleobjetivo de 50 MP (f/3.4, OIS, zoom x5).

Para rematar, el Samsung Galaxy S24 Ultra viene de base con el sistema operativo Android 14 basado en One UI 6.1 (con siete años de actualizaciones desde el lanzamiento del móvil), cuenta con toda la IA de la marca, dispone de certificación IP68, integra el S-Pen de la marca, viene con cargador (si se compra desde Amazon) y ofrece un amplio repertorio de opciones de conectividad, destacando 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GPS y NFC.

