La pantalla "inteligente" Google Nest Hub está rebajada a menos de 60 euros en El Corte Inglés

Si prefieres el asistente de voz Google Assistant a Alexa o Siri, y estás interesado en domotizar tu casa, la pantalla "inteligente" Google Nest Hub es una opción interesante si además queremos visualizar la información y acceder a ciertas funciones que no están disponibles con un altavoz Google Home o similares. Está rebajado en El Corte Inglés a 59 euros.

Comprar el Google Nest Hub al mejor precio

El Google Nest Hub tiene un precio de venta recomendado al usuario de 89,99 euros en la tienda oficial del buscador de Internet, pero en El Corte Inglés se puede encontrar bastante más barato por 59 euros, una rebaja de 30 euros llamativa si estamos interesados en el dispositivo.

El Google Nest Hub es un altavoz "inteligente" con pantalla táctil de 7" con una resolución de 1.024 x 600 píxeles. No es Full HD, pero por su tamaño y el uso principal que tiene (consultar información de manera rápida) no es un gran inconveniente. No obstante, es posible reproducir contenido de fuentes en streaming como Netflix de forma oficial, o aprovechar el Chromecast integrado y probar otras plataformas como HBO, Plex o Disney+.

Integra dos micrófonos de largo alcance para poder utilizar el asistente de voz Google Assistant, que pueden desactivarse al pulsar el botón dedicado si no queremos que estén activos. Este modelo no incorpora cámara para realizar videollamadas por el servicio Google Duo.

Es compatible con redes Wi-Fi 802.11ac de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz), así como con Bluetooth 5.0, y la configuración del dispositivo se realiza a través de la aplicación Google Home disponible para smartphones con sistema operativo Android o iOS. Es totalmente compatible con los accesorios de la gama Nest de Google, como las cámaras, pudiendo pedirle al asistente que nos muestre imágenes en directo.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.