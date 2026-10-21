Ya son oficiales: Philips presenta sus nuevos monitores curvos para trabajar y jugar con tasa de refresco de hasta 144 Hz

¿Me compro un monitor para trabajar o para jugar? Puede que nos hayamos hecho esta pregunta en alguna ocasión, sobre todo si solemos jugar y estudiar o teletrabajar mucho en casa. Para ello, Philips ha presentado su nueva gama de monitores con los que podremos tener una buena experiencia en ambos casos: se trata de los Philips 27E3C2500 y 32E3C2500.

Dos monitores para jugar, estudiar y trabajar

Ambos ordenadores comparten casi las mismas características, a excepción del tamaño que el primero cuenta con una pantalla de 27 pulgadas y el segundo tiene una diagonal de 31,5 pulgadas. En ambos casos nos encontramos ante un panel que ofrece una muy buena resolución QHD (2560 × 1440p) y una tasa de refresco de hasta 144 Hz.

La tasa de refresco alta es ideal para gaming, pero también para productividad. El motivo es que superar la barrera de los 60 Hz evita que acabemos con la vista tan cansada tras muchas horas estudiando o trabajando. Además, estos monitores también cuentan con las tecnologías SoftBlue, para reducir las emisiones de luz azul, Flicker-free, para disminuir el parpadeo de la pantalla, y Easy Read, para facilitar la lectura en pantalla.

Los dos monitores también incorporan altavoces con potencia de 2W, lo que nos evita comprar altavoces externos o una barra de sonido salvo que busquemos una mejor experiencia sonora. Ambos vienen equipados con entradas HDMI y DisplayPort y son compatibles con VESA 100 x 100 mm, permitiendo que podamos instalar brazos articulados en el escritorio.

Por otro lado, los monitores incorporan pantallas curvas de 1.500R (el estándar que solemos encontrar) y vienen con Adaptive-Sync, una tecnología orientada sobre todo al gaming que sincroniza la freciencia de actualización del monitor con la señal de la tarjeta gráfica, evitando así problemas como el tearing.

Se prevé que los monitores de Philips lleguen este mismo mes de octubre a un precio de 169 euros (27E3C2500) y 219 euros (32E3C2500). Además, también estarán disponibles otras versiones con resolución Full HD denominadas 27E3C2200 y 32E3C2200.

⚡ EN RESUMEN: Monitores Philips 27E3C2500 y 32E3C2500 ✅ LO MEJOR La utilidad : cuentan con las suficientes características y tecnologías como para tener una buena experiencia jugando, estudiando y trabajando.

: cuentan con las suficientes características y tecnologías como para tener una buena experiencia jugando, estudiando y trabajando. Incorporan altavoces .

. Sus tecnologías para evitar la fatiga ocular. ❌ LO PEOR Sus altavoces ofrecen una potencia justita. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un monitor para un uso mixto de videojuegos y estudio o trabajo que ofrezca una alta tasa de refresco y una buena calidad de imagen. ⛔ NO LO COMPRES SI... Necesitas un monitor con mayor resolución para estudiar, trabajar e incluso gaming.-

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Imágenes | Philips

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