Oferta Flash de El Corte Inglés: consigue este popular todo en uno de HP para trabajar desde casa a un precio nunca visto

Dentro del PC de sobremesa, los all in one se presentan como la alternativa a las majestuosas torres para trabajar desde casa y sin ocupar tanto espacio, con un diseño mucho más compacto. En esa gama, uno de los más destacados es el HP 24-cb0023ns, a un precio de 599 euros en El Corte Inglés.

Comprar el HP 24-cb0023ns al mejor precio

Con un precio recomendado de 799 euros, una oferta flash que dura tres días lo deja a este precio de 599 euros, el más bajo históricamente para este todo en uno.

Un modelo de gama media pero con buena relación calidad-precio. Cuenta con una pantalla Full HD de casi 24 pulgadas y panel antirreflectante. Integra webcam HD para videollamadas, teclado y ratón inalámbrico, así como Windows 11 en el sistema operativo.

En el interior, monta el procesador AMD Ryzen 5 5500U, junto con 16 GB de RAM DDR4 y 512 GB de almacenamiento SSD. En cuanto a conectividad, viene con salida HDMI 1.4, WiFi 6, Bluetooth 5.2 y altavoces duales de 2,5 W.

