Oferta en este panel radiante para calentar la casa durante el invierno con temperaturas de hasta 35 grados

El frío se ha instalado en algunas zonas de España y poco a poco lo irá haciendo en el resto del territorio conforme se vaya acercando el invierno. Por ello, ahora es un buen momento para prepararnos y contar con algún dispositivo que nos permita tener la casa calentita durante la época más fría del año, sobre todo si, además, podemos llevarnos un descuento como el del Orbegozo REH 1.500, que ahora mismo se encuentra de oferta en PcComponentes por 95,99 euros.

Un panel radiante delgado y con protección para niños

El Orbegozo REH 1.500 es un panel radiante que ofrece la posibilidad de instalarlo en la pared o directamente utilizarlo con el soporte para suelo que viene incluido, un punto interesante si lo vamos a utilizar durante muchos meses a lo largo del año.

Cabe destacar que no ocupa demasiado espacio, ya que, pese a que tiene una buena longitud, su grosor es bastante delgado (70 mm). También ofrece una potencia de 1.500W para conseguir una buena temperatura en la habitación con rangos que se mueven entre los 7 y 35 ºC.

Este panel radiante se puede utilizar a través del panel táctil o desde el mando a distancia, permite ajustar la temperatura y programar las horas en las que queremos que esté encendido para crear rutinas. Además, cuenta con protección contra sobrecalentamiento y viene con bloqueo para niños.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Orbegozo REH 1.500 hoy ✅ LO MEJOR Alcanza una buena temperatura : hasta 35 ºC.

: hasta 35 ºC. Incluye bloque para niños .

. Permite crear rutinas. ❌ LO PEOR No es adecuada para habitaciones de más de 20 metros cuadrados .

. No cuenta con conectividad WiFi para controlarlo desde el móvil. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un dispositivo que te permita crear rutinas para aumentar la temperatura de la habitación y que, además, cuente con un sistema de seguridad para niños. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres encenderlo antes de llegar a casa para que la habitación esté caliente, ya que no cuenta con conectividad WiFi.

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Imágenes | Andy Vult en Unsplash, Orbegozo

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