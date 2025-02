No tienes que gastarte un dineral en una Dyson para tener tu hogar limpio: esta aspiradora sin cables es una buena alternativa

Si llevas tiempo pensando comprar una aspiradora sin cables para tu hogar, pero no quieres gastarte el dineral que cuestan las Dyson (que son las que más éxito tienen actualmente), no te preocupes, hay alternativas más baratas y también eficaces. La Taurus Homeland Ultimate Digital es una de ellas y ahora la puedes conseguir en Miravia por 105,44 euros.

Una aspiradora barata y muy versátil para la limpieza del hogar

Con solo 2 kg de peso, esta aspiradora sin cables de la firma Taurus es muy ligera, lo que te permitirá utilizarla durante un largo período sin que el brazo se vea resentido. Además, esto te permitirá aspirar zonas elevadas sin tener que hacer un gran esfuerzo.

Su motor de última generación no necesita escobillas y alcanza las 90.000 rpm. Además, su batería es de larga duración y no cuenta con efecto memoria, por lo que no se corrompe con el paso de tiempo. La autonomía que ofrece es de hasta 55 minutos, por lo que permite aspirar una superficie de 230 m2 de una sola vez.

Viene con varios accesorios como zapata motorizada con dos cepillos intercambiables. Uno es el All Road (para todo tipo de superficies) y Fuzzy (indicado para suelos más delicados como, por ejemplo, el parqué).

