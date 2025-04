No suelo gastarme mucho dinero en auriculares Bluetooth, pero con estos de Sony haría una excepción por su nueva oferta

Siempre he priorizado comprar auriculares Bluetooth de máximo unos 100 euros porque no necesito tener lo mejor para lo que realmente voy a utilizar los auriculares. Tampoco busco la mejor calidad. Pero sólo hay unos auriculares con los que daría el brazo a torcer y me gastaría un poco más de dinero: los Sony Ult Wear. Me llaman muchísimo la atención, sobre todo ahora que los tenemos más baratos en MediaMarkt. Han bajado de 200 hasta 149 euros.

Unos auriculares interesantes para lo que cuestan

Los Sony Ult Wear me interesan por varias razones. En primer lugar, por ese diseño similar que vemos incluso en modelos más caros de la marca, como los Sony WH-1000XM5. También porque, tal y como comentó Juan Carlos en el análisis de Xataka, son ergonómicos y se pueden utilizar durante sesiones largas sin fatiga.

Evidentemente, la razón más importante es la calidad de los auriculares. Aunque estos no son los Sony WH-1000XM5, o su generación anterior, ofrecen una muy buena calidad de audio y también una cancelación activa de ruido Noise Cancelling muy buena. De hecho, Juan Carlos afirmó en el análisis que tiene una de las mejores cancelaciones activas del ruido que ha analizado hasta el momento de la publicación del artículo.

Y entre otras cosas, un punto que siempre considero importante es el de la batería. En este caso los auriculares de Sony ofrecen aproximadamente 30 horas de autonomía; suficiente para un uso intenso durante varios días sin tener que pasar por el cargador.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Juan Carlos López, Sony

