No quiero gastarme un pastizal en un ordenador para trabajar y jugar. Este con RTX 4060 es de las mejores ofertas del día

Han pasado casi tres años desde que me compré mi ordenador de sobremesa para trabajar y desde entonces he visto bajar muchísimo de precio otros modelos con mejores componentes, quedándose bastante por debajo de lo que me costó mi ordenador. El mejor ejemplo actualmente es el PcCom Ready, un ordenador montado y testeado por la tienda que ha bajado hasta los 879 euros. Un precio interesante si tenemos en cuenta sus componentes.

PcCom Ready PVP en PcComponentes — 879,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Un precio muy ajustado para los componentes que integra el ordenador PcCom

PcCom es la marca que podemos ver en los ordenadores de sobremesa que monta PcComponentes: tenemos la garantía de la tienda y todos los ordenadores son testeados. En el caso del PcCom Ready debemos saber dos cosas: no viene con sistema operativo y los componentes que incluye son bastante buenos para lo que cuesta ahora mismo.

En este sentido, el PcCom Ready destaca sobre todo porque hablamos de un ordenador que dispone tanto de 32 GB de RAM como de 1 TB de SSD, algo que se aleja en cierto modo de otros ordenadores de sobre mesa o portátiles en este rango de precio que suelen contar con 16 GB de RAM y con 512 GB de SSD.

Además, su tarjeta gráfica es una GeForce RTX 4060 WINDFORCE de 8 GB DLSS3 que viene tanto con dos puertos HDMI como con dos puertos DisplayPort. Por otro lado, el PcCom Ready viene con un procesador Intel Core i5-12400F (2.5 GHz) y su caja es una MSI MAG Forge 100M, que tiene un buen tamaño para poder cambiar componentes en el futuro.

