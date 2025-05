No es el móvil más actual de Samsung, pero por su precio actual sí que es una muy buena opción de compra

A finales del año pasado me compré el Xiaomi 14T. Aproveché que estaba de oferta y lo cierto es que me ha gustado más de lo que esperaba. Pero en su momento también barajé otros modelos de otras marcas y el Samsung Galaxy S24 era uno de los grandes candidatos a ser mi móvil particular. Lo malo es que en ese momento no había tantas ofertas como podemos encontrar ahora, ya que ahora mismo lo podemos encontrar en PcComponentes por 649 euros en su configuración de 256 GB.

Un móvil muy completo que está de oferta a un buen precio

El Samsung Galaxy S24 sigue siendo a día de hoy una muy buena opción de compra, sobre todo porque se puede encontrar bastante más barato que el Samsung Galaxy S25. Lo primero a destacar es que recibirá actualizaciones de Android durante muchos años y que cuenta con un buen surtido de funciones de inteligencia artificial.

También es un móvil compacto que viene con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas, algo que se agradece tanto a la hora de tenerlo en la mano como en el bolsillo. Y si hay algo por lo que verdaderamente me interesa el ecosistema de Samsung es por su capa de personalización OneUI.

Entre otras cosas, el Samsung Galaxy S24 también destaca por apartado fotográfico. Mientras que por la parte frontal nos encontramos con una cámara de 12 MP, por la parte trasera incluye un módulo que se compone de una cámara principal de 50 MP, un sensor gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP.

