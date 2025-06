Es de los mejores videojuegos de Ubisoft que he jugado en años y por este precio volvería a comprarlo sin dudarlo

Aunque una de las sagas más populares de Ubisoft es 'Assassin's Creed', hay otros títulos que merecen igual (o más) atención. 'Immortals Fenyx Rising' es uno de ellos, pero el que más ha conseguido maravillarme —hasta el punto de pasármelo varias veces— es 'Prince of Persia: The Lost Crown', que se puede encontrar para varias plataformas a muy buen precio:

Para Nintendo Switch por 18,99 euros.

Para PlayStation 4 por 18,99 euros.

Para PlayStation 5 por 18,99 euros.

Para Xbox One / Xbox Series X por 20,60 euros.

Un metroidvania muy particular

'Prince of Persia: The Lost Crown' es un videojuego que se cataloga en el género metroidvania. El mapa está plagado de bifurcaciones —algunas inaccesibles sin una habilidad en concreto—, enemigos, secretos y muchas trampas que debemos esquivar utilizando el mismo escenario o las habilidades.

No me gusta nada el género. Lo he intentado muchas veces con una gran variedad de títulos y siempre he acabado abandonándolos. Con 'Prince of Persia: The Lost Crown', curiosamente, no me ha pasado. Me lo he pasado varias veces por completo, explorando todo el mapa, completando todas las misiones y reuniendo todos los objetos.

El videojuego de Ubisoft tiene un buen equilibrio entre zonas con enemigos y algunos jefes, zonas de plataformeo donde debemos esquivar trampas o acceder a otras zonas y momentos de historia que generan bastante interés. El cambio con respecto a anteriores títulos de la saga es notable y le sientan especialmente bien. Es un buen videojuego, y esto lo dice alguien que suele alejarse del género metroidvania.

Desde su lanzamiento hemos podido encontrar el videojuego con numerosas ofertas. Esta es, al menos en su versión para Nintendo Switch, de las mejores. En Amazon, por ejemplo, es su precio mínimo histórico. Y por su actual precio volvería a comprarlo sin lugar a dudas.

