¿No llegaste al Prime Day de Amazon? Aquí tienes las mejores ofertas en tecnología de PcComponentes, El Corte Inglés y MediaMarkt

Antes de que termine la semana, queremos echar un vistazo a las mejores ofertas en tiendas como PcComponentes, MediaMarkt o El Corte Inglés para que, aquellos que no han llegado a encontrar lo que buscaban este Prime Day no se queden sin hacer esas compras con algo de ahorro que tenían pensadas. Si eres uno de ellos y no has conseguido ese portátil, esa smart TV o esa consola que querías, aquí los tienes.

LG OLED65C36LC

Comenzamos hoy con una smart TV de gama alta como la LG OLED65C36LC, que en El Corte Inglés nos dejan a muy buen precio, con un descuento del 32%, de unos 960 euros, pasando de los 2.999 oficiales a 20,39,15 euros y con 400 euros de reembolso disponibles (tienes las condiciones aquí).

Esta smart TV de este año, nos ofrece un panel OLED de 65 pulgadas compatible con HDR10+ o Dolby Vision, Sonido Dolby Atmos, WebOS23, cuenta con Modo Filmmaker y con 4 puertos HDMI 2.1 para aprovechar los gráficos de las consolas de última generación al máximo y también dispone de tres puerto USB, con los que grabar y reproducir contenidos usando soportes externos.





Samsung QE55QN85

Si preferimos algo más económico y más ajustado de tamaño, aunque también en la gama media alta, siempre que no nos importe comprar un modelo de 2022, podemos elegir la Samsung QE55QN85 que MediaMarkt tiene sólo hoy en oferta, por 799 euros. Este televisor tenía un precio oficial de 1.649 euros, por lo que nos lo estaremos llevando prácticamente a mitad de precio.

Aclarar que, aunque en Amazon la ofrecen al mismo precio, dan una entrega de entre 1 a dos meses, por lo que, tratándose de un modelo ya descatalogado por Samsung, es muy posible que nunca lleguen a enviarla a quién la pida a través de ellos).

Se trata de una smart TV 4K con panel IPS MiniLED de 55 pulgadas, compatible con HDR10+, que cuenta con 60 W de potencia de sonido compatible con Dolby Atmos. Lleva sistema operativo Tizen 6.5 y uno de sus puertos HDMI es 2.1.

Philips 50PUS8517/12

Una tercera opción más en smart TVs la podemos encontrar en PcComponentes, donde nos dejan la la Philips 50PUS8517/12 por 515 euros, con una rebaja de 204 euros sobre los 719 habituales, (un 298% menos).

Este modelo con Ambilight nos ofrece un panel LED de 50 pulgadas con resolución 4K a 60 Hz: Destaca por el Ambilight en 3 de sus lados y es compatible con HDR10+ y con Dolby Vision. Su potencia de sonido llega a los 20W y es también compatible con Dolby Atmos. Como sistema operativo lleva Android y cuenta con 4 puertos HDMI, uno de ellos de tipo 2.1.

Philips 50PUS8517/12 TV LED Android TV 4K UHD 50" con Ambilight en 3 Lados, Principales formatos HDR compatibles, P5 Picture Engine, Compatible con Google Assistance y Alexa, 2022 PVP en PcComponentes 515,00€ Hoy en Amazon por 577,35€

Microsoft Xbox Series X con Forza Horizon 5 Premium Edition

Los amantes de la velocidad que estén pensando en hacerse con la última consola de Microsoft, sólo hoy, tienen un buen precio en MediaMarkt para comprar el pack que incluye la Xbox Series X junto a Forza Horizon 5 Premium Edition. Este pack suele costar 559,99 euros, pero ahora nos lo dejan unos 30 euros más barato, por 529 euros.

MSI Katana 15 B12VFK-095XES

Tampoco nos falta una buena oferta para aquellos que busquen un portátil gaming potente. Ahora mismo, el MSI Katana 15 B12VFK-095XES puede ser nuestro por 1.379 euros, con un 10% de descuento que nos lo deja por 170 euros menos, al bajar desde los 1.579 euros habituales. Como de costumbre, tenemos oferta igualada en Amazon.

Este portátil viene con una pantalla Full HD de 15 pulgadas a 144 Hz, así como con un teclado completo retroiluminado. Pesa 2,25 Kg y no trae Windows de serie, pero lo compensa con una interesante configuración basada en un procesador Intel Core i7-12650H de decimosegunda generación junto a la gráfica RTX4060 con 8 GB de memoria dedicada más 16 GB de RAM y un SSD con 512 GB de capacidad.

HP 15s-fq4007ns

En portátiles para trabajar o para el día a día, tenemos en El Corte Inglés una opción atractiva con el HP 15s-fq4007ns. Este equipo cuenta con pantalla Full HD de 15 pulgadas y una configuración de de gama media, con un procesador Intel Core i5-1155G7 con gráfica integrada Intel Iris Xe Graphics, más 8 GB de memoria RAM y SSD de 512 GB.

Viene sin sistema operativo de serie y nos sale por 489 euros en lugar de 699: nos ahorramos 210 euros en su compra con un 30% de descuento.

