Si no llegaste a comprar el Xiaomi 14T Pro tras su lanzamiento, hiciste bien. Ahora está más barato que nunca

Hace unos meses me compré el Xiaomi 14T pocas semanas después de lanzarse, durante las ofertas que puso Amazon en el Black Friday. Y... aunque lo compré a un buen precio, a veces es mejor esperarse unos meses a que bajen aún más de precio. En este caso la buena oferta no la encontramos en este móvil en concreto, sino en su hermano mayor, el Xiaomi 14T Pro. PcComponentes lo tiene en su versión de 512 GB por 619,98 euros, unos 30 euros más caro de lo que me costó el Xiaomi 14T de 256 GB.

Un móvil de Xiaomi con una excelente relación calidad precio

El Xiaomi 14T Pro es uno de los móviles más interesantes de Xiaomi, sobre todo al precio con el que se encuentra en la tienda PcComponentes. Destaca por su pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que ofrece una resolución 1,5K, una tasa de refresco de 144 Hz y un brillo máximo de 4.000 nits. Además, es compatible tanto con Dolby Vision como con HDR10+.

También lo hace por su apartado fotográfico. Por la parte frontal tenemos una cámara delantera de 32 MP (f/2.0), mientras que por la parte trasera nos encontramos con un módulo de cámaras que se compone de un sensor principal de 50 MP (f/1.6, OIS), un gran angular de 12 MP (f/2.2, amplitud de visión de 120º) y un telefoto de 50 MP (f/2.0, zoom óptico 2,6x). Además, las cámaras están firmadas por Leica.

Además, otras características y especificaciones interesantes son su procesador MediaTek Dimensity 9300+, su batería de 5.000 mAh que soporta carga rápida de hasta 120 W y carga inalámbrica de hasta 50 W y su doble altavoz estéreo que es compatible con Dolby Atmos.

También te puede interesar

Xiaomi 67W HyperCharge Combo (Type-A) - Cargador de 67W, Puerto USB, Cable USB-C, identificación Inteligente de Dispositivos, Blanco (Versión ES) Hoy en Amazon — 24,50 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro - Auriculares inalámbricos, cancelación de Ruido, Ligeros, hasta 36 Horas de autonomía, Bluetooth 5.3, Negro(Versión ES) Hoy en Amazon — 69,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Iván Linares, Xiaomi

En Xataka | Los mejores móviles, los hemos probado y aquí están sus análisis

En Xataka | Los mejores móviles calidad precio. Sus análisis y vídeos están aquí