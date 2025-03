No he entendido nada del tráiler de 'Death Stranding 2', pero su primera oferta de reserva me ha dejado claro que lo voy a comprar

'Death Stranding' es una de las IPs actuales más importantes dentro del mundo del videojuego. Hideo Kojima, a través de Kojima Productions, ha sabido captar la atención de los curiosos de sus obras, y su segunda entrega ha estrenado recientemente un tráiler que no nos ha dejado indiferentes.

No he entendido nada. El tráiler de 'Death Stranding 2' ha seguido la línea de lo visto en la primera entrega, lanzando un enorme número de incógnitas acerca del particular mundo en el que nos vemos sumidos. Todavía queda mucho tiempo para poder tener entre las manos esta segunda entrega, pero ya podemos encontrarlo en fase de reserva con un descuento. MediaMarkt lo tiene rebajado por 69,99 euros. Xtralife lo tiene ligeramente más barato.

Uno de los videojuegos más esperados

'Death Stranding 2' es uno de los videojuegos más esperados de, al menos, los que tenemos fecha confirmada (ahí no entra 'Grand Theft Auto VI'. La particular propuesta de Hideo Kojima continúa la historia de Sam Porter Bridges (Norman Reedus), un portador que se encuentra en un mundo postapocalíptico en el que habitan unas almas denominadas Entes Varados (EV).

La primera entrega recibió muy buenas críticas a nivel general —pese a la particular mecánica de exploración que muchos han calificado como "simulador de andar"—, por lo que hay muchas expectativas puestas en el próximo videojuego, algo que a Hideo Kojima le está pasando factura.

Bajo el título completo de 'Death Stranding 2: On the Beach', el particular videojuego de Kojima Productions se lanzará el próximo 26 de junio de 2025. Todavía quedan unos meses para poder echarle el guante, por lo que siempre viene bien tenerlo reservado de antemano, sobre todo si es con un descuento.

