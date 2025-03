Pocos videojuegos han implementado tan bien su banda sonora como 'Alan Wake 2', una de las mayores sorpresas de 2023

He jugado a tantos videojuegos que muchas veces, cuando tienen que sorprenderme, no consiguen hacerlo. Pero 'Alan Wake 2' lo hizo de la forma que menos hubiese esperado: con su banda sonora, y en especial por cómo fue implementada. El videojuego se encuentra por 49,73 euros, incluye también la primera entrega y por lo que cuesta vale cada céntimo.

Un videojuego con una banda sonora difícil de olvidar

La saga principal nos lleva a conocer a Alan Wake, un escritor cuyas novelas comienzan a materializarse tras su llegada a una pequeña localidad. Ya en el primer videojuego pudimos disfrutar tanto de una buena historia como de una muy buena calidad gráfica y un buen sistema jugable. Pero lo mejor estaba por llegar.

'Alan Wake 2' supo sorprender a toda una gran cantidad de jugadores gracias a su banda sonora, tocada por el grupo ficticio Old Gods of Asgard, que en realidad se trata de un grupo real llamado Poets of the Fall. La música es excelente, tiene piezas musicales que se te quedan grabadas en la memoria, pero a mí lo que más me sorprendió fue cómo se implementó.

Normalmente las bandas sonoras acompañan los diferentes momentos de un videojuego. 'Alan Wake 2' fue un paso más allá, integrándola en el desarrollo de la narrativa con ciertos momentos en los que la música toma el rol protagonista a través de varias escenas. No quiero destripar nada de la trama, y tampoco de los momentos clave en los que podemos disfrutar de la música, pero yo he jugado a 'Alan Wake 2' únicamente por su banda sonora, y me ha encantado.

