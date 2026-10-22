No hace falta gastarse una fortuna para tener unos buenos auriculares: estos de Ugreen ahora cuestan 20,99 euros

En tiendas como Amazon podemos encontrar una enorme variedad de auriculares con precios muy competitivos, incluso de buenas marcas. Un buen ejemplo lo tenemos en los Ugreen ClipBuds, unos auriculares que ahora mismo cuestan 20,99 euros y que cuentan con buenas características.

Ugreen ClipBuds Hoy en Amazon — 20,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Desde la app hay disponibles ocho modos de ecualización

Los Ugreen ClipBuds destacan a simple vista por su formato, ya que se alejan del diseño tradicional que solemos ver en otros modelos apostando por un formato tipo clip, lo que quiere decir que se enganchan para ofrecer una mayor seguridad y que no se nos caigan a la primera de cambio.

Los auriculares pesan tan solo 5,2 gramos para evitar que causen molestias a la hora de llevarlos durante muchas horas, incorporan transductores de 12 mm y cuentan con reducción de ruido en llamadas. Además, vienen con Bluetooth 6.0, tienen una latencia de tan solo 0,08 segundos y vienen con un cable de memoria que une los auriculares con la patilla para dar una mayor estabilidad a los auriculares.

Desde la app podemos elegir entre ocho modos de ecualización predefinidos, vienen con sensores táctiles para subir y bajar el volumen (entre otras cosas), son resistentes al agua (IPX7) y ofrecen una autonomía de siete horas de uso con los auriculares y de hasta 30 horas contando con el estuche de carga.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los Ugreen ClipBuds hoy ✅ LO MEJOR Son ligeros y cómodos con formato clip .

. Tienen buena batería .

. Desde la app podemos seleccionar diferentes modos de ecualización. ❌ LO PEOR No tienen cancelación activa de ruido. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares para utilizar mientras haces deporte priorizando que sean cómodos y que no se caigan a la primera de cambio. ⛔ NO LO COMPRES SI... Los quieres utilizar en entornos ruidosos, ya que no cuentan con cancelación activa de ruido.

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Imágenes | Ugreen

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