No esperes al iPhone 14 con este descuentazo de más de 200 euros en el iPhone 13

No queda mucho para que Apple presente su nueva generación de smartphones iPhone 14, pero si no quieres esperar a tener un móvil de la manzana mordida o no te interesa mucho lo que pueda ofrecer el sucesor del iPhone 13, este último, en versión de 512 GB, lo tienes por 999 euros en Amazon.

Comprar iPhone 13 al mejor precio

Con un precio de venta al público recomendado de 1259 euros en la tienda oficial Apple Store y proveedores autorizados, en Amazon se puede conseguir con un descuento de 260 euros el iPhone 13 de 512 GB, la mayor capacidad posible para este modelo, por 999 euros.

El iPhone 13 es un smartphone con pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas compatible con alto rango dinámico HDR10 y Dolby Vision, dos populares formatos usados en los servicios de vídeo en streaming. Por tanto, es un buen dispositivo para consumir contenido multimedia sobre la marcha, ya que no es ni demasiado grande ni muy pequeño.

Incorpora el chip Apple A15 Bionic, uno de los más avanzados y potentes en el sector móvil, que ofrece un rendimiento sobresaliente en iOS 15 (en unas semanas, iOS 16) y las apps compatibles de la App Store. Sus 512 GB de almacenamiento interno nos permiten olvidarnos de problemas de espacio a la hora de instalar aplicaciones o tomar muchas fotografías (cuidado con grabar vídeo en 4K, que el espacio se puede acabar rápido).

Su batería, según Apple, puede aguantar unas 19 horas consumiendo vídeo de manera ininterrumpida. En el apartado fotográfico encontramos un sistema de doble cámara trasera de 12 MP y una frontal TrueDepth de 12 MP que integra el sistema de seguridad basado en reconocimiento facial Face ID.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 36 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.