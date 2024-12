Nintendo Switch OLED viene junto a dos juegazos y una suscripción de un año en este completo (y económico) pack

Aunque todo parece indicar que la futura sucesora de Nintendo Switch está más cerca que nunca, aunque de momento no se sabe nada oficial, las actuales consolas híbridas de Nintendo siguen siendo unas excelentes compras en pleno 2024. Y unos regalazos de Reyes Magos, sobre todo gracias a packs tan completos como este que MediaMarkt tiene a 349 euros.

Consola - Nintendo Switch OLED, 7", Joy-Con, 64 GB, Blanco + Juego Mario Kart 8 Deluxe (preinstalado) + 12 meses NSO + Super Mario Bros. Wonder PVP en MediaMarkt — 349,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Es perfecto para los fans de la saga 'Super Mario'

Con envío rápido para esta misma semana (llegando por lo tanto a tiempo para Reyes Magos, si queremos regalarlo) y costando lo mismo que Nintendo Switch OLED, este pack incluye algunos extra que salen completamente gratis y que suponen un ahorro de algo más de 100 euros respecto a si los adquirimos por separado.

Concretamente, este pack viene con el modelo en color blanco de Nintendo Switch OLED más los títulos 'Mario Kart 8 Deluxe' y 'Super Mario Bros. Wonder'. Además de una suscripción de doce meses para el servicio de Nintendo Switch Online. Todo ello, como decimos, al mismo coste que únicamente la consola.

El primero de estos juegos viene en formato digital, preinstalado en la consola. El segundo, sin embargo, es una edición física que hay que añadir al carrito de compra de MediaMarkt. A la hora de realizar el pago, se aplica automáticamente el descuento de los 45,90 euros que cuesta.

Ya sea como regalazo de Navidad o Reyes, o en forma de capricho personal, Nintendo Switch OLED es una excelente videoconsola portátil que nos permite disfrutar de un brutal catálogo de juegazos de la talla de los ya mencionados y tantos otros, como 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'. Todo ello, con una genial pantalla OLED que favorece enormemente el juego en modo portátil.

