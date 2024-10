Nintendo Switch OLED se desploma justo antes del Black Friday: a este precio, yo no me lo pensaría

Mucho se especula acerca de la próxima videoconsola de Nintendo: Switch 2, o como finalmente se acabe llamando. Pero a falta de un lanzamiento oficial, por el momento únicamente podemos hacernos con la actuales Nintendo Switch, Switch Lite y Switch OLED. Y precisamente esta última protagoniza ahora un ofertón que la deja por sólo 289,27 euros en Amazon.

Su pantalla OLED de tamaño ligeramente superior al resto de Switch justifica dar el salto a este modelo

Dentro de poco más de un mes aterriza en las tiendas un nuevo Viernes Negro, con miles de descuentos y ofertas. Momento que muchos compradores aprovechan para adelantar las compras navideñas, o también para darse un capricho, a la par que se ahorran un buen pellizco. Sin embargo, no hace falta que esperemos al Black Friday 2024 si lo que queríamos es una Nintendo Switch OLED rebajada: sus actuales 289,27 euros son como para no pensárselo más.

Con un PVP que ha venido superando los 330 euros en las últimas semanas, Nintendo Switch OLED puede ahora ser nuestra por unos 50 euros menos. Nada mal si tenemos en cuenta la diferencia de precio respecto a Switch original, haciendo que merezca mucho más la pena decantarnos por este otro modelo. Sobre todo, si vamos a jugar la mayoría del tiempo en modo portátil.

Nintendo Switch OLED favorece enormemente el juego en la propia consola gracias a su excelente pantalla OLED de 7 pulgadas. Un panel que se ve realmente bien y que eleva la experiencia de juego a un nuevo nivel. Por lo demás, estamos ante una videoconsola con un hardware similar al del resto del catálogo de Nintendo. Videoconsola que nos abre las puertas a un inmenso catálogo de juegazos como 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'.

También te puede interesar

Nintendo Switch (versión OLED) Blanca + Super Mario Bros.Wonder + 12 meses NSO Amazon — 349,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Orzly Estuche de Transporte Compatible con Switch OLED Amazon — 18,91 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imagen | Nintendo, Xataka

En Xataka | PS5 Pro ya está aquí. La pregunta es si era necesaria y si Sony ha aprovechado PS5 lo suficiente

En Xataka | PlayStation 5: 41 funciones, trucos y consejos para exprimir al máximo la consola de Sony