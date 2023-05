La Nintendo Switch OLED edición limitada Zelda: Tears of the Kingdom ya tiene su primera rebaja

Si eres un fanático de Zelda y estás tachando los días del calendario esperando el nuevo lanzamiento de la saga, puedes aprovechar para hacerte con esta Nintendo Switch OLED Edición Limitada The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para acompañar a Link es sus aventuras como se merece. Y es que ahora en Amazon la puedes encontrar por tan solo 359 euros.

Comprar Nintendo Switch OLED Edición Limitada The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom al mejor precio

El precio anterior de esta edición limitada de Nintendo Switch era de unos 373,32 euros en Amazon, pero ahora puedes hacerte con ella por unos 14 euros menos, ya que tiene un precio actual de 359 euros para que puedas jugar al nuevo Zelda de la mejor forma posible. Además, el envío es gratuito y rápido para usuarios Prime o para quienes aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes.

Esta versión de la Nintendo Switch OLED se caracteriza por tener un diseño único inspirado en el nuevo videojuego de Zelda, pues combina un elegante color dorado con detalles en blanco y un tono verde característico del traje de Link. Sin lugar a dudas, es uno de los diseños más bonitos que ha lanzado Nintendo y el motivo es muy simple: es una de las franquicias más queridas.

Por otro lado, esta videoconsola portátil tiene un tamaño más grande y una mejor calidad de imagen con respecto al primer modelo, ya que cuenta con una pantalla OLED de 7 pulgadas y una resolución Full HD. Otro cambio significativo es el aumento en su almacenamiento interno, que es de 64 GB y se puede ampliar con tarjetas microSD.

En su interior nos encontramos con un procesador gráfico NVIDIA Tegra, unos altavoces estéreo y una batería de 4.310 mAh que es capaz de brindarnos entre 4,5 y 9 horas de juego. Y en cuanto a su conectividad, nos ofrece WiFi AC, Bluetooth 4.1 y conexión LAN por cable a través de la base para usar la consola como un modelo de sobremesa (modo tele).

El propio dock también viene con un diseño inspirado en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y, como de costumbre, incluye un soporte para los joy-con que nos permite utilizarlo como un mando de las videoconsolas tradicionales.

Nintendo

