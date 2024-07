Nintendo Switch Lite es la mejor compañera de viaje este verano y ahora sale tirada de precio en el Outlet de MediaMarkt

Aunque ya lleva un buen puñado de años entre nosotros y al paso le han salido duras competidoras como Steam Deck, Asus ROG Ally o Lenovo Legion Go, Nintendo Switch sigue siendo una magnífica opción de compra en la actualidad. Y si buscamos la mejor oferta del momento para disfrutar de su maravilloso catálogo, ahora encontramos el modelo Lite por sólo 169 euros.

Comprar Nintendo Switch Lite al mejor precio

Con un PVP que supera los 200 euros y ahora por bastante menos (sus actuales 169 euros), Nintendo Switch Lite protagoniza en el Outlet de MediaMarkt en eBay una oferta para no dejar escapar. Porque estamos ante uno de los precios más bajos que ha protagonizado este económico modelo de Switch.

Con envío barato y rápido y la buena garantía de eBay y MediaMarkt, esta videoconsola es completamente nueva, como así indica su ficha de producto: "Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete original". Y deberíamos darnos prisa si no queremos quedarnos sin ella, ya que este tipo de rebajas suelen contar con un stock limitado.

Si llegamos a tiempo, nos llevamos a casa una Nintendo Switch Lite en color rosa coral. Una videoconsola que destaca, sobre todo, por su bajo peso y su formato compacto que la convierten en una compañera ideal de viaje. Así como un excelente modo de disfrutar de juegazos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom allá donde nos encontremos.

