De Nintendo Switch a Swatch: ya puedes comprar el despertador de Nintendo para levantarte al grito de WA-HOO

Durante bastantes meses llevamos viendo continuos rumores sobre la próxima consola de Nintendo, pero hasta su presentación oficial la compañía ha ido desarrollando (y presentando) diversos videojuegos y accesorios, como es el caso del reciente Nintendo Sound Clock: Alarmo. Tras su anuncio se dio a conocer el precio oficial, y finalmente ha llegado a España a través de la tienda oficial con un precio de 99,99 euros. Eso sí, para comprarlo es necesario tener una suscripción a Nintendo Switch Online. A partir de mediados de enero estará disponible para todo el mundo.

Un reloj despertador con escenas, música y efectos de sonido

El anuncio del Nintendo Sound Clock: Alarmo, como era de esperar, no ha pasado desapercibido en redes sociales y ya ha surgido una buena oleada de memes con respecto su utilidad. Se trata de un despertador —Nintendo lleva ya un buen tiempo lanzando gadgets y apps relacionados con el sueño— cuyas funciones van un paso más allá.

El reloj despertador permite, entre otras muchas cosas, elegir diversas escenas, música y efectos de sonido de una buena cantidad de sagas de videojuegos de la compañía; tales como 'Super Mario' o 'The Legend of Zelda'. Lo curioso es que Alarmo dispone de un sensor de movimiento con el que irá reproduciendo sonidos según nos vayamos movimiento y dejará de sonar cuando nos hayamos levantado de la cama.

En su totalidad, el reloj despertador de Nintendo cuenta con hasta 35 alarmas diferentes, y una vez lo vinculemos a nuestra cuenta de Nintendo se podrán descargar escenas, sonidos y efectos de otros videojuegos como 'Animal Crossing' o 'Mario Kart 8 Deluxe'.

Pero eso no es todo. Como hemos mencionado, Nintendo ya lleva un tiempo enfocándose en la salud. Más allá del 'Pokémon Go', hemos visto otras propuestas como 'Pokémon Sleep', y Alarmo no iba a ser una excepción. Este reloj despertador es capaz de monitorizar nuestros hábitos de sueño, permitiendo así consultar y registra estadísticas relacionadas con el mismo.

Además, desde el botón superior se pueden seleccionar las escenas, música y efectos, así como configurar el reloj despertador o acceder al panel de notificaciones.

