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MSI tira la casa por la ventana bajando el precio de su consola portátil con procesador Intel Core Ultra

Una consola que además viene con Windows y 1 TB de almacenamiento

Msi Claw
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Alberto García

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Las consolas portátiles han dejado de ser únicamente consolas y ya podemos considerar que son PC consolizados dada la potencia y los sistemas operativos que suelen traer. La MSI Claw (A1M) surgió como competencia de la Steam Deck, los años han pasado y hoy en día se encuentra de oferta en la tienda oficial por 539,10 euros a través de dos descuentos:

  • Descuento directo.
  • Descuento adicional al utilizar el cupón MSIDAY.
MSI Claw (A1M-084ES) - 16 GB, 1 TB

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PVP en MSI (con cupón) — 539,10
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Un dispositivo potente y portátil para jugar donde quieras

Msi Claw Msi

Este modelo MSI Claw viene bien equipado al contar con el procesador Intel Core Ultra 7 155H junto con una configuración de 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno (SSD), lo que nos permite descargar e instalar un gran surtido de videojuegos sin tener que estar borrándolos continuamente.

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También cuenta con el sistema operativo Windows 11 Home, lo que permite que podamos hacer uso de diversas plataformas de streaming en la nube o instalar apps para comprar e instalar videojuegos. Además, cuenta con la tecnología Cooler Boost HyperFlow para redirigir el flujo de aire para refrigerar los componentes internos.

Por otro lado, incorpora una pantalla de siete pulgadas que ofrece tanto una resolución Full HD como una tasa de refresco de 120 Hz. Su panel cuenta con tecnología IPS y cuenta con una interfaz dedicada (MSI Center M) para dispositivos portátiles.

⚡ EN RESUMEN: oferta del MSI Claw hoy

 LO MEJOR

  • Cuenta con 1 TB de almacenamiento interno.
  • Viene con Windows 11 Home.

❌ LO PEOR

  • La autonomía teórica es de aproximadamente dos horas a pleno rendimiento.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres disfrutar de tus videojuegos en un dispositivo portátil y potente.

⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles jugar en la misma habitación y prefieres tener un dispositivo fijo.

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