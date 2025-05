Mi Mac mini aún va perfecto, pero si tuviera que recomendar uno nuevo, sería este con chip M4 y un precio imbatible

Tengo un Mac mini con el chip M2 desde hace unos dos años, aproximadamente. La verdad que, a día de hoy, sigue yendo muy bien; por eso, no he planteado cambiarlo de momento. Eso sí, si alguien me dice que está pensando en comprarse un ordenador de Apple para trabajar desde casa y no tiene clara la elección, yo recomendaría el Mac mini con chip M4 y más hoy que he descubierto que en PcComponentes está rebajado a 599 euros.

Una oportunidad única para tener un ordenador de Apple a buen precio

Este Mac mini M4 es, sin duda alguna, un mini PC de sobremesa perfecto por si teletrabajas siempre en casa y quieres darle carpetazo a tu portátil. Es muy compacto (cabe en la palma de la mano) y silencioso, algo que te vendrá muy bien si te gusta trabajar sin perder concentración.

Una de las cosas más interesantes de este ordenador de Apple es que viene con chip M4, por lo que podrás disfrutar de un buen rendimiento y excelente potencia en cualquier tipo de tarea (flaqueando, eso sí, un poco más en videojuegos).

El modelo que PcComponentes tiene a este increíble precio es el que viene con una RAM de 16 GB y una capacidad de almacenamiento interno SSD de 256 GB. Es la configuración más básica, pero si no necesitas grandes exigencias para trabajar, tendrás de sobra para tus tareas diarias.

Este nuevo modelo de Mac mini es compatible con Apple Intelligence y es muy amplio en lo que a conectividad se refiere. Viene con dos puertos Thunderbolt en la parte frontal y otros dos en la trasera, puerto Ethernet, un HDMI y jack de 3,5 mm para acoplarle unos altavoces o conectarle unos auriculares con cable.

Algunos periféricos que te pueden interesar para utilizar este Mac mini

