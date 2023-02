Menudo chollo: la Nintendo Game&Watch: The Legend of Zelda es el regalo ideal para jugones este San Valentín y es una ganga

Los aficionados a la serie Game&Watch de Nintendo están de enhorabuena: uno de sus juegos más icónicos y considerado una obra maestra por crítica y jugadores está a precio mínimo histórico en Amazon. Por 29,99 euros con envío gratuito puedes hacerte ahora con el Game & Watch del Mítico The Legend of Zelda.

Imágenes y vídeo - Nintendo/Xataka

Comprar el Game & Watch de The Legend of Zelda al mejor precio

Ahorrarte casi 10 euros en el Game & Watch del mítico The Legend of Zelda está hoy en tu mano. En Amazon lo tienes a 29,99 euros, 9 euros menos que los 38,90 de su precio habitual y con envío gratuito. Mismo descuento que podemos encontrar en Mediamarkt, aunque allí sí tendrás que acarrear con gastos de envío.

Esta edición es un tributo al 35 aniversario de un juego que marcó una época y cuenta con diseño retro y una decoración legendaria. Una vez metidos en la historia, tendremos que descubrir a Hyrule y vencer a Ganon en la aventura original que dio comienzo a la saga en 1987.

Y ahí no queda la cosa, con Zelda II: The Adventure of Link, que se lanzó un año después, tendremos un extenso mundo con mazmorras a explorar siguiendo una mecánica de desplazamiento horizontal.

Lo completan Link’s Awakening: Despierta al pez del viento, que apareció en 1993 como el primer juego de su saga para la Nintendo Game Boy y Plaga de Topos.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prueba primero, paga después, Prime Video, Prime Music, almacenamiento de fotos ilimitado o crear una lista de deseos en Amazon Bodas. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.