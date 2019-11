Las mejores smart TV 4K que están de oferta en el Black Friday 2019: la opinión de los expertos de Xataka

Si estás pensando en renovar tu televisor durante este Black Friday o si quieres aprovechar estas grandes rebajas para comprarla en el Black Friday y regalarla en Navidad, habrás visto que hay una buena colección de smart TVs con grandes descuentos.

Ahora bien, es normal que ante la cantidad de televisiones rebajadas no tengamos claro cuál es la mejor opción más allá de nuestro presupuesto: ¿se trata de un modelo nuevo o veterano? ¿estamos ante un televisor de gama alta o no? Para ayudarte en esta misión, hemos preguntado a los expertos de Xataka que más saben de smart TVs y más modelos han probado. Buscamos los mejores chollos en televisores en calidad y en precio.

Antonio Sabán

"Para mí la mejor tele de oferta en el Black Friday es la LG OLED55C9MLB (1.299 euros), conocida como LC C9 de 55". Personalmente, es la que me compraría a día de hoy si no fuera porque tras probar durante dos años modelos de 65" ya no quiera bajar de dicho tamaño.

Llevo años esperando a que las OLED 4K alcancen o bajen consistentemente de 1.500 euros, y a 1.299 quizá no podemos hablar de un chollo rompedor, pero sí de llevarnos a precio de gama media alta un televisor que nos dará un rendimiento en reproducción de color, y HDR (con Dolby Vision y sus metadados dinámicos) al nivel de los mejores del mercado.

LG OLED55C9, la mejor tele de oferta en el Black Friday de Antonio Sabán

El año pasado hubo problemas de macrobloques y black crush, por lo que se perdía mucha información en las sombras, pero con la C9 la reproducción de la escala de grises está por fin en el nivel que podemos esperar en una OLED.

La C9 es de este año, y para que nos hagamos una idea, a este precio nos llevamos en 2019 algo mucho mejor que en lo que el Black Friday de 2016 costaba, rebajado, 1.999 euros. Finalmente parece que se comienza a "democratizar" la tecnología OLED, y con esta C9, un elemento tan clave para el futuro de los televisores como es el HDMI 2.1, del que otros televisores no pueden presumir.

Por último, aunque a nivel de reflejos y brillo máximo no puede competir con las mejores LCD del mercado, esta C9 tiene como otras OLED unos ángulos de visión increíbles que harán que el contenido se pueda ver desde cualquier punto sin pérdida de contraste ni grandes variaciones de color.

Si el presupuesto es algo más ajustado pero la pretensión sigue siendo adquirir un televisor OLED, mi elección sería la Philips 55OLED803 de 55" (1.199 euros).

Si bien se trata de un modelo del año pasado y perdemos tecnologías como el Dolby Vision, cuenta con una versión mejorada de los mejores procesadores de imagen de la industria, el P5 de Philips, que le da un control amplísimo sobre sombras, la reproducción de color y el escalado de fuentes de definición estándar como contenidos de la TDT.

Además de todo esto, cuenta con una tecnología que personalmente querría en todos los televisores del mercado, y no es otra que Ambilight. La forma en que esta tecnología de Philips acompaña al contenido y da vida a los espacios donde coloquemos los televisores aporta un extra muy a tener en cuenta, pues llega de forma nativa.

Por último, me gusta mucho Android TV. Aunque la fluidez quizá no sea la de webOS o Tizen en los modelos superiores, me encanta la posibilidad de contar con Chromecast integrado, junto a un Play Store que ofrece una versatilidad de aplicaciones no presente en ninguna otra tienda."

Philips 55OLED803/12 - Televisor Ambilight Smart TV de 139 cm (55 pulgadas) con 4K UHD, P5 Perfect Picture Engine, Ultra HD Premium, 99 % Wide Color Gamut y Android TV Hoy en Amazon por 957,89€ PVP en PcComponentes 1199€

María González

"La Samsung QE65Q90R es la tele que me compraría ahora mismo sin dudarlo si buscara la mayor calidad y el presupuesto no fuera un problema. En El Corte Inglés la tienen por 1999,13 euros, un preciazo.

Se trata del televisor de mayor gama de Samsung para 2019 (sólo superado en specs y precio por los 8K) y el sucesor del modelo Q9FN que analicé y tanto me gustó el año pasado.

Es un televisor QLED con Full Array de 480 zonas, lo que significa que la gestión de negros es muy buena. En el caso del Q9FN que comentaba, y aunque no llegaba a los negros que puede ofrecer OLED, el resultado era tan bueno que ni se notaban halos u otros artefactos.

Samsung QE65Q90R :" la mayor calidad y el presupuesto no fuera un problema", María González

A pesar de ser un panel VA (que normalmente viene ligado a un ángulo de visión más limitado que los paneles IPS), Samsung ha conseguido un gran ángulo de visión aquí y esto ya no es ya una limitación importante.

Para mí además cuenta con otra gran ventaja: Tizen como sistema operativo. Mi experiencia con las nuevas versiones de Tizen es muy positiva: es fluido, sencillo y me gusta mucho por diseño.

También a tener en cuenta: la LG OLED65C9, que se queda a un preciazo con la rebaja la rebaja y el reembolso de los 300 euros: 1699 euros (ahora mismo agotada online, pero disponible en tiendas físicas o en otras tiendas por 1.899 euros). Y ojo, que estamos hablando de un televisor OLED de este año... si hace un par de años me dicen que íbamos a estar a estos precios... posiblemente me habría esperado a renovar tele). Los dos modelos son impresionantes en calidad y en experiencia.

Ahora bien, si el presupuesto está más limitado, si se busca algo más sencillo y asequible (como es mi caso para poner en una habitación) o si alguien prefiere optar por algún modelo más económico que resalte en calidad precio para plantearse en dos o tres años el salto al 8K, también hay buenas ofertas.

Está la Sony KD-65XF9005 por 1099,01 euros de oferta. Es una tele de gama media de 2018 pero es Full Array (aunque Sony no especifica zonas).

Hay varias LG de este año también rebajadas, como la 55SM8200 (599 euros). En este caso pierdes algo de calidad de imagen (especialmente en los negros, el HDR que es de 8 bits...), pero queda muy bien de precio en Mi Electro.

Smart TV de 55 pulgadas de Xiaomi

Por último, mi compañero Juanky está probando la tele de Xiaomi de 55" y en breve vamos a tener su review, pero ya me ha podido adelantar que ofrece mucho para el precio que cuesta (y más con la oferta de lanzamiento por 399 euros), así que para mí es sin duda también un modelo a considerar."

Enrique Pérez

"El Black Friday es una fecha excelente para comprar un televisor y lo cierto es que hay grandes ofertas este año. Quiero empezar por las más básicas. Mi recomendación habitual sería la Samsung RU7405 (495 euros) o la Philips PUS7304(499 euros), que están en sus modelos de 55" por 499 euros, pero es que Xiaomi ha venido como suele hacerlo tirando los precios y su Mi TV 4S está todavía más barata, a 399 euros. Dicho esto, vamos a las teles que yo me compraría.

En primer lugar está una OLED y aquí la oferta más destacada es la de la LG OLED C9 de 55" por 1.499 euros en El Corte Ingles, pero con un reembolso de 200 euros, por lo que se queda en 1.299 euros. Es un modelo superior al LG B9 (50 euros más barata) en brillo, HDR y detalle, un televisor que cuenta con el último procesador de la marca y lo prepara para los próximos años. Este 2019, la calidad de las OLED es bastante parejo y con la C9 tenemos un modelo muy competitivo que además está a un precio de vértigo.

Sony XG9505, la oferta más interesante en relación Calidad/tamaño/precio de Enrique Pérez

Otro modelo de televisor que está a un precio de escándalo es la Sony XG95 de 65". Si buscas un televisor de gama alta de este tamaño pero no quieres acercarte a los dos mil, el modelo tope de gama Full Array LED está por 1.279 euros en PcComponentes.

También está la XF90 de este mismo tamaño por algo menos, pero la XG95 posee una calidad de imagen mucho mejor, con más zonas de retroiluminación y un procesador más avanzado. Teniendo en cuenta que estamos ante una tele de 65", claramente apostaría por una calidad superior. Calidad/tamaño/precio, probablemente sea la oferta más interesante de este Black Friday.

Un último modelo sería la Samsung Q90R. No tenemos 8K (demasiado pronto), pero el nivel de color y contraste está al nivel de las mejores OLED. Y está a un precio bastante interesante de 1.498 euros para la de 55" y 1.999 euros para la de 65". Si tenéis dudas con el OLED (aunque no deberíais), este televisor de Samsung es uno de sus mejores trabajos en años.

Juan Carlos López

"El televisor que elegiría si buscase un modelo de gama alta avalado por la mejor calidad de imagen posible, pero que no me obligase a realizar un gasto excesivo sería, sin duda alguna, el OLED C9 de LG. Y es que esta tele lo tiene todo.

Su calidad de imagen es idéntica a la que nos ofrecen los televisores OLED de las familias superiores de LG, que son más caras. Frente a estas últimas solo sacrifica la calidad de sonido, y, en cierto modo, el diseño, pero su calidad de imagen es fantástica.

Además, incorpora conectividad HDMI 2.1 completa y su latencia es de unos 12 ms, lo que lo hace muy, muy atractivo para disfrutarlo con videojuegos, y no solo con películas y series.

En mi opinión el único «talón de Aquiles» de este televisor es la posibilidad de que a largo plazo pueda producirse retención de imágenes en el panel si lo utilizamos durante sesiones maratonianas de juego. Este hándicap no está presente únicamente en este televisor; de hecho, es una desventaja de la que adolecen todos los televisores OLED. Sin excepción. Sean de la marca que sean. Pero en un escenario de uso mixto en el que se utiliza, además de para reproducir juegos, para ver películas, este problema no debería impedirnos hacernos con él. Actualmente podemos conseguir la versión de 65 pulgadas por 1.699 euros con la rebaja de Black Friday y el reembolso de 300 euros de LG.

Samsung QLED Q90R

Mi siguiente opción si por la razón que fuese prefiriese decantarme por un televisor con panel LCD (por ejemplo, debido a que pienso utilizarlo con mucha frecuencia y de forma intensa con videojuegos), sería el QLED Q90R de Samsung, que es el actual tope de gama con resolución 4K UHD de la marca surcoreana. Este televisor destaca por la profundidad de sus negros, que, aunque no llegan a la intensidad de los negros de los modelos OLED, son excelentes.

Y también por su capacidad de entrega de brillo (según Samsung alcanza picos cercanos a los 2.000 nits) y su logrado escalado, que rinde a las mil maravillas desde fuentes 1080p.

Además, aunque sus conectores HDMI no implementan todas las especificaciones estipuladas por la norma 2.1, sí cuentan con las tecnologías VRR (tasa de refresco variable) y ALLM (modo automático de baja latencia). Y esto para los fans de los videojuegos es muy importante. ¿Pegas? Muy pocas.

Lo único relevante que echo de menos en esta tele es la ausencia de compatibilidad con Dolby Vision, aunque lo compensa en cierta medida gracias a su capacidad de reproducir contenidos HDR10+. La versión de 65 pulgadas podemos conseguirla actualmente por algo menos de 2.000 euros, un desembolso importante pero razonable si tenemos en cuenta que este es un televisor decididamente de gama alta.

Sony KD-55XG9505

Mi tercera y última opción si los dos televisores de los que acabo de hablaros excediesen mi presupuesto sería el XG95 de Sony. Utiliza un panel LCD VA de mucha calidad y destaca no solo por lo bien calibrado que sale de fábrica y por su habilidad a la hora de resolver el movimiento, que son las dos bazas más contundentes de los televisores de Sony; también sobresale por su cuidada colorimetría y su escalado.

Sin duda, es un auténtico «todoterreno» que se siente tan cómodo con las películas como con los videojuegos. Además, es compatible con contenidos Dolby Vision, aunque no con HDR10+. La lástima es que no implementa HDMI 2.1. Aun así, es una magnífica opción. Con las ofertas actuales podemos conseguir la versión de 55 pulgadas por unos 1.000 euros (979 euros).

Paco Rodríguez

"Yo me quedo con estas dos: Samsung QE55Q90R porque es el modelo más interesante de 2019 con tecnología QLED y FALD con visión amplia desde casi cualquier ángulo – aunque a costa de perder algo de nitidez – y tiene un precio inferior a 1.500 euros en El Corte Inglés, bastante más bajo que el habitual que ronda los 2.000 euros. Es un buen televisor para el uso diario de la TDT, videojuegos y cine ocasional.

Otro de los modelos que está bien de precio es el Sony KD-65XF9005, uno de los más destacados de 2018 con la mejor relación calidad-precio y que sin duda estará pronto descatalogado, de ahí que probablemente le hayan bajado el precio unos 500-600 euros, ya que los modelos de esta temporada son muy similares en prestaciones y cuestan bastante más. Es de los mejores LCD-LED de 2018 con FALD y una tele todoterreno para el uso diario."

