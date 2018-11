Las mejores ofertas en móviles del Black Friday 2018

El Black Friday es un gran momento para comprar un teléfono móvil, tanto como para regalo de Navidad como para renovar el nuestro con las ofertas que van apareciendo. Todavía faltan unos días para el viernes, donde se esperan los mejores descuentos, pero ya hemos recopilado las mejores ofertas más interesantes en smartphones de todo tipo.

No están todos los que son, pero sí que son todos los que están. Así que si buscas más ofertas o modelos, te recomendamos que eches un vistazo a nuestro artículo diario, donde recopilamos todas las ofertas.

iPhone X

Aunque no es un modelo de este año, el iPhone X es una de las ofertas más suculentas en la gama alta durante este Black Friday 2018. Y es que de sus 1.159 euros de partida para la versión de 64 GB, ahora se puede encontrar por 799 euros en Tuimeilibre en color gris espacial y en Amazon por 839 euros en color plata.

A pesar de ser un modelo de 2017, cuenta con un diseño de actualidad con notch que posibilita el Face ID, pantalla OLED de 5,8 pulgadas en un modelo compacto y el procesador A11 Bionic, un modelo que está por detrás en rendimiento a su sucesor el A12, pero sigue muy arriba en cuanto a benchmarks. Pero más allá de pruebas sintéticas, el iPhone X es un modelo que va muy fluido.

Según la review de Xataka, un punto a mejorar del iPhone X era su cámara, que siendo buena, estaba por debajo de lo esperado. Algo que todavía se hace más evidente si lo comparamos con todas las novedades acaecidas en la gama alta de este 2018.

Samsung Galaxy Note9

Otro modelo cuyo precio de lanzamiento sobrepasaba los mil euros pero que ya se puede encontrar bastante más barato es el Samsung Galaxy Note 9 está disponible en Tuimeilibre por 729 euros, es la versión azul de 128 GB. Eso sí, a diferencia del iPhone X, este teléfono apenas cuenta con medio año en el mercado.

Entre las bazas de este terminal se encuentra su panel super AMOLED de 6,4 pulgadas. Samsung es conocido por su saber hacer en este aspecto, pero con el Note 9 ha logrado una pantalla que proporciona una gran experiencia por su brillo y resolución.

Asimismo, la estética del Note 9 sigue la estela de su predecesor, con pequeñas pero importantes mejoras como la ubicación del lector de huellas.

El Galaxy Note9 va servido en cuanto a rendimiento con 6GB de RAM y chip Snapdragon 845, así como 128 GB de almacenamiento ampliables mediante miroSD.

En el global, se trata de un terminal sobresaliente. Y es que la review del Note 9 de Xataka le da un sobresaliente en diseño, cámaras, rendimiento, pantalla y software. Eso sí, en el debe nos encontramos con la pregunta de si la evolución respecto al anterior justificaba su precio de partida, algo que con esta rebaja podría subsanarse.

Xiaomi Mi 8

El Xiaomi Mi 8 es todavía el actual buque insignia junto con el recientemente presentado Xiaomi Mi Mix 3 y su predecesor, el Xiaomi Mi Mix 2s.

Con un precio de salida de 500 euros en su versión más básica de 64 GB, el Xiaomi Mi 8 está de oferta en Gearbest por 329 euros en Gearbest y aquí en España el mismo modelo está a la venta por 345 euros, por lo que te libras de aduanas y cuentas con los 2 años de garantía vigentes en Europa.

El Xiaomi Mi 8 cuenta con 6 GB de RAM y el procesador más potente de Qualcomm, el Snapdragon 845, lo que le proporciona un rendimiento satisfactorio en el día a día. Cuenta con un diseño todo pantalla de 6,21 pulgadas AMOLED con el popular notch.

Según la review de Xataka, lo mejor de este terminal es su rendimiento, la versatilidad de su pantalla y su autonomía, si bien se carga en menos de una hora. Como aspectos a mejorar se encuentra la cámara, la ausencia de sonido estéreo y la capa de personalización de Xiaomi, algo invasiva para el usuario.

Huawei Mate 20 Lite

Aunque el Mate 20 Pro haya sido uno de los teléfonos del año, la serie Mate 20 tiene más modelos muy interesantes que se ajustan a las diferentes necesidades de cada usuario.

Para aquellos que buscan algo más sencillo está el Huawei Mate 20 Lite, un modelo que además está muy rebajado este Black Friday: 309 euros en Amazon, el modelo de 4 GB de RAM y 64 GB de capacidad.

De este modelo cabe destacar las buenas sensaciones gracias al chip Kirin 970, un procesador que proporciona buen rendimiento al terminal, las mejoras en la cámara y una autonomía que supera el día de uso. Es un teléfono grande, con un panel de 6,3 pulgadas IPS LCD con resolución FHD+.

Entre sus puntos más flojos, a pesar de lo atractivo de su diseño, su superficie constituye un imán para las huellas. Además, la capa de Huawei resulta algo pesada por su bloatware, según el análisis de Xataka Movil.

Motorola One

Seguimos en la gama media con el Motorola One, un teléfono que estos días se puede encontrar por 229 euros, muy buena oferta teniendo en cuenta que fue lanzado hace muy poco tiempo por unos 300 euros.

Estamos ante un gama media Android en toda regla, a juzgar por su hardware: procesador Snapdragon 625, 4 GB de RAM y un almacenamiento de 64 GB ampliable mediante micro SD. No obstante, se trata de un modelo que tiene una serie de detalles Premium que le otorgan un plus, como por ejemplo la carga rápida. En cuanto a diseño, sin sorpresas: el Motorola One sigue la estética del notch y el ratio de pantalla de 19:9 con una pantalla de IPS De 5,9 pulgadas.

Pero si hay una característica que hacen del One un modelo interesante es su sistema operativo Android One con pocos añadidos del fabricante, algo que según nuestras primeras impresiones marca la referencia respecto a otros modelos que habitan en la misma gama.

