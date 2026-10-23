Las mejores ofertas de la semana: el Samsung Galaxy S26 con cuatro descuentos, rebajas en PC consolizados y más. Cazando Gangas

Durante los últimos días hemos podido encontrar muy buenas ofertas en bastantes dispositivos, algunos de la marca Samsung. Por ello, en este artículo vamos a repasar los mejores chollos que hemos ido encontrando durante toda la semana en móviles, auriculares, PC consolizados y más.

Samsung Galaxy S26 por 996,55 euros con cupones, un móvil de gama alta en su configuración de 512 GB.

por 996,55 euros con cupones, un móvil de gama alta en su configuración de 512 GB. MSI Claw por 539,10 euros con cupón, un PC consolizado potente y con un precio muy ajustado.

por 539,10 euros con cupón, un PC consolizado potente y con un precio muy ajustado. Samsung Galaxy Buds4 Pro por 149,10 euros con cupón, los mejores auriculares de la marca.

por 149,10 euros con cupón, los mejores auriculares de la marca. SanDisk Portable SSD por 139 euros, una unidad de almacenamiento externa con capacidad de 1 TB.

por 139 euros, una unidad de almacenamiento externa con capacidad de 1 TB. CMF Headphone Pro por 49,99 euros, unos auriculares con almohadillas intercambiables.

Samsung Galaxy S26

Samsung está celebrando su campaña de ofertas con descuentos en muchos de sus productos (incluso en la gama alta). El Samsung Galaxy S26, por ejemplo, está disponible por 996,55 euros en su configuración de 512 GB. Para comprarlo a este precio, podemos aprovechar sus cuatro descuentos:

Descuento directo y ya aplicado automáticamente en la tienda.

Descuento de 50 euros al pagar por Bizum.

Descuento de 50 euros con el código RENUEVA50 .

. Descuento del 5% con el cupón SAMSUNG5.

Antes de nada, hay que seleccionar tanto el modelo del móvil como su configuración de almacenamiento, ya que por defecto se selecciona el Samsung Galaxy S26 FE.

MSI Claw

Hoy en día podemos encontrar bastantes consolas portátiles, también denominadas como PC consolizados por todo lo que ofrecen. Y la MSI Claw (A1M-084ES) ahora mismo se puede comprar por 539,10 euros aprovechando su descuento directo y el cupón MSIDAY.

Este PC consolizado incorpora un procesador Intel Core Ultra 7 155H, viene tanto con 16 GB de RAM como con 1 TB de SSD e incluye Windows 11 Home. Además, su pantalla de siete pulgadas ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y una resolución Full HD.

Samsung Galaxy Buds4 Pro

Si lo que queremos son unos buenos auriculares Bluetooth TWS, los Samsung Galaxy Buds4 Pro se pueden comprar por 149,10 euros aprovechando que la tienda oficial los tiene con triple descuento:

Descuento directo, aplicado directamente en la tienda.

Descuento del 10% con el cupón EXTRAWEAR10 .

. Descuento de 50 euros al pagar con Bizum.

Estos auriculares incluyen almohadillas, tienen una buena cancelación activa de ruido, son cómodos de utilizar y su batería ofrece una autonomía de entre cinco horas y media o seis. Eso sí, algunas funciones solo están disponibles si los utilizamos con un móvil Samsung Galaxy.

SanDisk Portable SSD

El precio de las unidades SSD ha subido como la espuma este año, pero seguimos encontrando alguna oferta puntual que resulta atractiva. Ahora, MediaMarkt tiene el SanDisk Portable SSD por un precio de 139 euros. Se trata de una unidad SSD externa y portátil que cuenta con capacidad de 1 TB, viene con un enganche, ofrece velocidades de lectura de hasta 800 MB/s y cuenta con protección contra caídas de hasta dos metros.

CMF Headphone Pro

Por último, si lo que queremos son unos buenos auriculares Bluetooth de diadema, los CMF Headphone Pro han bajado en Amazon hasta los 49,99 euros. Lo interesante de estos auriculares es que las almohadillas se pueden extraer fácilmente, una característica muy buena a largo plazo porque nos permite sustituirlas si se agrietan o estropean.

Además, estos auriculares ofrecen una autonomía teórica de hasta 100 horas de uso y cuentan con cancelación activa de ruido.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung, MSI, SanDisk, CMF

En Xataka | Mejores móviles 2026. Cuál comprar en función del uso y seis modelos recomendados

En Xataka | Mejores auriculares inalámbricos de diadema. Cuál comprar y cinco modelos recomendados