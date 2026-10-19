Las mejores ofertas de MediaMarkt durante su Hazte un Renove en tecnología, hoy 19 de octubre

MediaMarkt está celebrando su nueva campaña Hazte un Renove con ofertas muy atractivas en dispositivos tecnológicos. Hay de todo, desde móviles de gama alta hasta televisores, discos duros e incluso freidoras de aire. Por ello, en este artículo vamos a repasar los cinco mejores chollos que están ahora mismo disponibles.

Seagate Expansion por 179,99 euros, un disco duro que tiene capacidad de 5 TB.

por 179,99 euros, un disco duro que tiene capacidad de 5 TB. Marshall emberton II por 89 euros, un altavoz Bluetooth con diseño retro.

por 89 euros, un altavoz Bluetooth con diseño retro. Google Pixel 11 Pro por 1.044,05 euros, uno de los mejores móviles de la marca.

por 1.044,05 euros, uno de los mejores móviles de la marca. Ninja Crispi por 129 euros, una freidora de aire con dos recipientes de cristal.

por 129 euros, una freidora de aire con dos recipientes de cristal. Haier S80G por 369 euros, un televisor QLED de 55 pulgadas.

Marshall emberton II PVP en MediaMarkt — 89,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Seagate Expansion

En una época en la que tanto la memoria RAM como los discos duros (y SSD) han subido de precio, se agradece encontrar ofertas como la del Seagate Expansión que ha bajado hasta los 179,99 euros. Se trata de un disco duro portátil que tiene capacidad de 5 TB, lo que permite guardar muchísimas fotos, vídeos y archivos en general en un dispositivo con un formato muy compacto.

Marshall emberton II

MediaMarkt también tiene de oferta el Marshall Emberton II por un precio de 89 euros, un altavoz Bluetooth que destaca por su particular diseño retro, un signo distintivo de la marca. Su batería ofrece una autonomía teórica de más de 30 horas, tiene un formato bastante pequeño y es resistente tanto al agua como al polvo (IP67).

Marshall emberton II PVP en MediaMarkt — 89,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 11 Pro

Aunque no es el mejor precio que hemos visto hasta la fecha, MediaMarkt tiene un buen descuento en el Google Pixel 11 Pro, que ahora se puede comprar por 1.044,05 euros. Este precio sale únicamente si iniciamos sesión en la tienda. Se trata de un móvil de gama alta con un tamaño compacto de 6,3 pulgadas, ofrece un buen rendimiento y cuenta con un excelente apartado fotográfico.

Ninja Crispi

Si aún no tienes una freidora de aire y buscas un modelo compacto que te permita preparar muchas recetas, MediaMarkt tiene la Ninja Crispi por 129 euros. Se trata de un modelo que incluye dos recipientes de cristal de 3,8 y 1,4 litros, ideales para ver cómo se cocinan los alimentos y extraerlos en su punto. Ofrece temperaturas de hasta 185 ºC y permite asar, dorar y mantener la comida caliente.

Haier S80G

Por último, la tienda también tiene de oferta la Haier S80G, una smart TV que con el descuento se queda por 369 euros. Incorpora un panel con tecnología QLED que tiene una diagonal de 55 pulgadas, su sistema operativo es Google TV, ofrece una tasa de refresco de hasta 120 Hz a través de software y sus altavoces son compatibles con Dolby Audio.

Haier S80G (55 pulgadas) PVP en MediaMarkt — 369,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Xiaomi

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